Selon une étude, les organes donneurs atteints de COVID-19 ne transmettent pas la maladie au receveur

La pandémie a placé la science à de nombreux carrefours, dont l'un est lié au don d'organes, dont la sécurité a été mise en doute lorsque le donneur potentiel est porteur de la COVID-19.

De cette manière, la pénurie déjà permanente d'organes a été aggravée par la crise sanitaire générée par le virus SARS-CoV-2, en particulier les virus abdominaux, et le taux de rejet a augmenté en raison des risques qu'un donneur infecté par un coronavirus peut supposément porter. Le don de donneurs infectés par le virus pourrait aider à atténuer les effets de la pénurie d'organes causée par la pandémie, en récupérant ceux qui ont été rejetés jusqu'à présent. Mais on en sait très peu sur les techniques optimales de sélection des donneurs et de gestion des receveurs.

Selon une nouvelle étude, le don d'organes provenant de donneurs testés positifs au SARS-CoV-2 semble être sûr et ne provoquerait pas la COVID-19 chez le patient recevant l'organe du donneur. La recherche préliminaire a été présentée lors du Congrès européen sur la microbiologie clinique et les maladies infectieuses de cette année.

Carmen Wolfe et Emily Eichenberger et leurs collègues de la Duke University School of Medicine, à Durham (Caroline du Nord, États-Unis), ont présenté dans cette étude préliminaire leur protocole institutionnel et les premiers résultats de la transplantation d'organes abdominaux avec des donneurs positifs pour le coronavirus provenant de septembre 2021.

Bien que tous les organes provenant de donneurs positifs pour la COVID-19 ne soient pas éligibles à la transplantation, les donneurs ont été évalués en tenant compte du type d'organe, de la durée et de la gravité de la maladie à coronavirus dont ils souffraient , s'il y avait des signes de maladie hypercoagulable (ce qui signifie un augmentation potentielle de la coagulation dans l'organe ou les vaisseaux donnés), ainsi qu'une inspection générale minutieuse au moment de l'obtention de l'organe. L'urgence de la transplantation pour le receveur a également été prise en compte lors de l'évaluation du risque.

Par exemple, si le virus était détecté à la base des poumons, les poumons étaient considérés comme impropres à la transplantation, mais d'autres organes pouvaient toujours être transplantés en toute sécurité, tant que le donneur ne mourait pas d'une grave COVID-19 hyperinflammatoire ou ne présentait pas de signes de coagulation excessive.

L'équipe a détaillé les 6 premières greffes d'organes abdominaux réalisées selon le protocole (2 foies, 2 reins/pancréas transplantés ensemble) chez 4 receveurs ayant utilisé des organes prélevés sur 4 donneurs testés positifs à la COVID-19 (Getty Images)

Selon les auteurs de l'étude, même après cela, les médecins devraient continuer à examiner la cause ultime du décès du donneur et déterminer si cela est susceptible d'avoir un impact négatif sur la qualité des organes et/ou le risque chirurgical. Pour réduire davantage le risque de transplantation, il est désormais conseillé aux receveurs de se faire vacciner complètement contre la COVID-19 avant la chirurgie, bien que les receveurs n'aient pas toujours cette possibilité. Les quatre receveurs d'organes de cette étude n'ont pas été vaccinés.

Bien qu'un donneur vacciné soit également souhaitable, car il réduit probablement le risque d'inflammation grave de l'organe, le fait que le donneur ne soit pas vacciné ou négatif n'empêcherait pas l'utilisation d'organes de bonne qualité provenant de donneurs infectés par la COVID-19, selon les auteurs.

Le Dr Eichenberger a expliqué que « le fait de ne pas être vacciné peut augmenter le risque de COVID-19 sévère chez les patients transplantés en raison des médicaments immunosuppresseurs qu'ils reçoivent après la transplantation. Par conséquent, nous encourageons vivement les patients figurant sur la liste d'attente à se faire vacciner. Cependant, le fait de ne pas être vacciné ne retire personne de la liste d'attente pour une greffe d'organe dans notre établissement pour le moment. »

Dans cette étude, l'équipe a détaillé les 6 premières greffes d'organes abdominaux réalisées selon le protocole (2 foies, 2 reins/pancréas transplantés ensemble) chez 4 receveurs ayant utilisé des organes prélevés sur 4 donneurs testés positifs à la COVID-19 dans des échantillons de nez, de gorge et/ou de poumon.

Dans leur protocole, les spécialistes ont évalué les donneurs avec un examen supplémentaire de la qualité des organes. Les biopsies réalisées à 4 ont été soumises à un examen macroscopique et/ou microscopique afin de ratifier ou d'écarter la viabilité de l'organe . Tous les donneurs ont été testés positifs pour le SARS-CoV-2 au cours de leur maladie terminale. L'un d'eux est décédé de complications dues à une grave infection à la COVID-19, notamment des caillots pulmonaires, et un autre est décédé d'un abcès cérébral polymicrobien probablement provoqué par des antécédents de COVID-19.

D'autre part, les deux autres ont souffert d'un cas léger à modéré de COVID-19 et sont décédés d'autres causes, l'une d'un accident vasculaire cérébral dû à une hémorragie cérébrale et l'autre d'une surdose de médicament.

Les 6 organes abdominaux présentaient une fonction de greffe stable, avec une durée moyenne de suivi du receveur de 46 jours et aucun rejet inattendu n'a été observé. Aucun receveur n'a contracté l'infection à la COVID-19 par la greffe et il n'y a eu aucune transmission par le personnel de santé.

« Bien que limitée, l'expérience à ce jour soutient l'utilisation d'organes abdominaux provenant de donneurs positifs pour la COVID-19 », a déclaré le spécialiste

Il a été rapporté que l'un des receveurs cœur-foie avait besoin d'une nouvelle greffe cardiaque en raison de complications chirurgicales non liées et d'un thrombus coronaire (obstruction d'une artère) du cœur transplanté. La nouvelle transplantation cardiaque, qui a été réalisée d'urgence, a été un succès et à cette fin, un donneur séropositif à la COVID-19 qui était asymptomatique et qui est mort d'une blessure par balle a été utilisé à nouveau.

Le Dr Eichenberger a déclaré que, « bien que limitée, l'expérience à ce jour confirme que l'utilisation d'organes abdominaux provenant de donneurs positifs pour la COVID-19 est sûre et efficace, même pour les personnes activement infectées ou atteintes d'une maladie pulmonaire causée par la COVID-19 ».

L'experte a ajouté que, bien que son étude soit préliminaire et ne couvre que ces six premiers patients, l'équipe de Duke a déjà effectué 20 greffes d'organes abdominaux en utilisant le protocole, dont les résultats serviront de base à de futurs résumés ou articles de recherche.

Cependant, il a admis que dans les centres de transplantation du monde entier, les tests sur des organes de donneurs infectés par le coronavirus sont encore en cours et que d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces premières investigations dont les résultats étaient prometteurs.

