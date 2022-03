Le gouvernement veille à ce que la sécurité de Francia Márquez soit garantie

Dimanche dernier, Francia Márquez, candidate à la vice-présidence du Pacte historique, a dénoncé via ses réseaux sociaux avoir reçu plusieurs menaces de mort de la part des soi-disant « Aigles noirs », un groupe paramilitaire d'extrême droite. Par conséquent, le militant écologiste également a demandé au président, Iván Duque, d'assurer sa sécurité et celle des autres leaders sociaux :

« Il n'y a pas assez de calomnies, de manifestations racistes, mais en moins d'un mois, j'ai été menacé de mort à deux reprises, avec d'autres leaders sociaux. Monsieur le Président Ivan Duque, je vous demande de garantir mon intégrité physique, celle de ma famille et des dirigeants mentionnés ici », a écrit la formule vice-présidentielle de Gustavo Petro accompagnée d'une photo des lettres envoyées par le groupe armé.

De même, Márquez a déclaré qu'il avait déjà eu des problèmes avec son système de sécurité à d'autres occasions. « J'espère que le bureau du procureur général sera en mesure d'enquêter sur ces faits. J'espère que l'impunité ne gagnera pas cette fois », a-t-il déclaré dans un autre trille.

Quelques heures après ces alertes, le directeur de l'Unité nationale de protection (UNP), Alfonso Campo, a assuré via son compte Twitter que la sécurité de la politique colombienne est assurée, comme celle de tous les candidats aux élections.

« La sécurité de @FranciaMarquezM est garantie. Il dispose d'un système de protection robuste, pour l'ensemble du pays, par @UNPColombia. Elle et tous les candidats à la présidence et à la vice-présidence de la République reçoivent la protection de ce gouvernement qui défend la démocratie », a déclaré le directeur en première instance.

« Suivant les instructions de M. le Président @IvanDuque, nous nous sommes articulés avec @MinInterior de #PlanAgora || et #PlanDemocracia pour étendre l'ensemble du champ institutionnel et toujours le mettre au service des garanties démocratiques. C'est ainsi que nous combattons les violents », a-t-il ajouté.

À l'issue de la journée des élections législatives et des consultations entre les partis, le Président Duque a affirmé que, pour les premier et deuxième tours présidentiels, prévus respectivement en mai et juin, le gouvernement fournira « toutes les garanties et tous les soutien à l'organisation électorale ».

De même, le chef de l'État a déclaré que les programmes de sécurité et la présence des forces de sécurité aux différents points de vote se poursuivraient. « Le plan de l'agora et le plan pour la démocratie sont maintenus. Tous les dispositifs de sécurité pour les candidats à la présidence seront renforcés. Le ministère de l'Intérieur sera en contact permanent avec eux afin qu'ils aient toutes les garanties pour mener à bien leurs campagnes », a-t-il dit.

Selon les chiffres du ministère de la Défense, le dernier jour du scrutin, environ 240 000 personnels en uniforme étaient déployés dans toutes les municipalités du pays. Les autorités « ont veillé à ce que les plus de 12 200 bureaux de vote puissent voter librement et en toute sécurité », a déclaré le responsable de ce portefeuille, Diego Molano.

Les autorités, par exemple, ciblent un réseau de citoyens russes, qui loueraient des comptes d'épargne auprès de personnes de la classe moyenne et modeste pour pour déposer d'importantes sommes d'argent en Colombie. Une enquête publiée par Noticias RCN a montré que ces procédures s'inscriraient dans le cadre d'une opération transnationale de blanchiment d'argent et d'espionnage, dont l'objectif serait « de financer des groupes qui cherchent à déstabiliser l'ordre public et à interférer avec le prochain jour électoral ».

L'Unité d'information et d'analyse financières (UIAF) a suivi les mouvements d'argent depuis 2018, ce qui indiquerait que plus de 146 millions de dollars avaient été blanchis à ce jour.

