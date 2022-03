Guillermo Lasso a révélé les noms de 5 membres de l'assemblée qui ont demandé de l'argent au gouvernement en échange d'un vote sur une loi

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

Le président de l'Équateur, Guillermo Lasso, a révélé les noms de cinq législateurs et d'un conseiller de l'Assemblée nationale qui avaient demandé des « avantages économiques », en échange d'un vote en faveur de la loi sur les investissements proposée par l'exécutif et qui n'a pas été approuvée faute de votes. Avec cette révélation, Lasso a assuré qu'il remplit son « obligation morale, politique et juridique de porter à l'attention la corruption de l'Assemblée nationale ».

Dans une lettre envoyée au procureur général, Lasso indique que les législateurs Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi et Cristian Yucailla, ainsi que le conseiller de ce dernier, Marcelo Rosero, ont appelé à des « avantages économiques pour eux-mêmes en échange de l'enregistrement de leur Je vote en faveur du projet de loi susmentionné ». Les législateurs sont arrivés au congrès sous le couvert du parti indigène Pachakutik et font partie du banc du congrès. Pour le président équatorien, ce qui a été demandé par les membres de l'assemblée « est extrêmement grave », comme il l'a détaillé dans la lettre envoyée par Carondelet, le siège du gouvernement.

Jeudi dernier, Lasso a publié sur ses réseaux sociaux que le projet de loi d'investissement n'avait pas remporté les 70 voix à adopter car l'exécutif n'acceptait pas le chantage des législateurs. Bien qu'il n'ait pas nommé de noms, le président a expliqué que certains membres du Congrès demandaient des postes, « des hôpitaux, des compagnies d'électricité, des ministères » et d'autres liquidités.

Lettre envoyée par Guillermo Lasso pour enquêter sur les membres de l'assemblée qui ont demandé des avantages en échange de votes

« C'est la hauteur des membres de l'Assemblée qui sont venus demander de l'argent au gouvernement. Nous ne pouvons pas permettre la corruption des fraudeurs fiscaux, qui veulent modifier leur vote parce que nous ne leur facturons pas d'impôts. Dans ce pays, il faut dire la vérité : certains pour la fonction publique et d'autres pour l'argent, et d'autres pour l'évasion fiscale », a déclaré Lasso d'un ton sévère dans une vidéo qui a été diffusée sur ses comptes officiels.

Compte tenu de ce que le président a déclaré dans cette vidéo, plusieurs politiciens et acteurs d'opinion ont exigé la divulgation des noms des législateurs que Lasso a accusés de chantage en échange de votes.

De même, quelques heures avant le vote sur la loi, jeudi dernier, le président Guillermo Lasso a dénoncé que l'ancien candidat à la présidentielle de la gauche démocrate, Xavier Hervas, avait demandé qu'il ne soit pas taxé afin que le banc de son parti vote en faveur de la loi : « Il y a des politiciens qui veulent juste parler à le président et demandez « débarrassez-vous de l'IRS (Internal Revenue Service), pas de m'inculper ». C'est de la corruption, et je ne suis pas là pour défendre les intérêts particuliers de qui que ce soit. »

Le président Lasso a publiquement donné le nom de Hervas et s'est interrogé sur son statut d'entrepreneur : « Il dit qu'il est entrepreneur, et je ne le crois pas : soit il est entrepreneur, soit il se soustrait aux impôts ». Hervas et le banc d'identification ont nié les accusations de Lasso et ont même prévenu que les déclarations du président pourraient avoir des conséquences judiciaires.

Ce week-end, Lasso a également demandé à l'Internal Revenue Service (SRI) d'enquêter sur les déclarations d'impôts faites par l'ancien candidat à la présidence de la gauche démocratique. Dans la lettre à Marisol Andrade, directrice du SRI, Lasso fournit « des instructions formelles et expresses pour une enquête approfondie sur les déclarations de revenus de Hervas. Dans sa lettre, Lasso assure que « cette question ne peut pas se limiter au politique, nous devons avancer dans le domaine juridique, donc je dois noter les informations publiques suivantes concernant le citoyen Xavier Hervas afin d'être prises en compte dans les processus d'audit qui ont été initiés ou initiés ».

Guillermo Lasso demande d'enquêter sur un ancien candidat à la présidentielle pour évasion fiscale

En réponse aux plaintes du président, Hervas a également publié une vidéo pour raconter sa version des pourparlers autour de la loi sur les investissements. L'ancien candidat à la présidentielle a déclaré que Lasso l'avait contacté et « il m'a dit qu'il avait besoin d'un soutien d'identité pour la loi sur l'investissement, ce à quoi j'ai répondu que je ne vote pas, parce que je ne suis pas un député et que je ne possède pas les votes des autres, que notre parti est justement démocratique et avec cela nous disons au revoir à la président. Je ne lui ai jamais rien demandé, pas après l'avoir soutenu au second tour, ni pire maintenant et je ne le ferai jamais, ce n'est pas dans ma nature », a-t-il dit.

Hervas a déclaré que les déclarations de Lasso l'avaient surpris et qu'il souffrait : « J'espère qu'ils ne traversent jamais ce que je vis maintenant, qu'ils ne seront jamais attaqués par quelqu'un qui se rend chez eux et pire le président de la République qui a le pouvoir qu'il a est laissé sans défense ». L'ancien candidat a parlé d'engager une action en justice.

