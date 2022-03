Devant le 33e des dissidents des FARC, l'attaque a été attribuée à la CAI dans le sud de Bogotá

Dans la matinée de ce lundi 28 mars, le 33e front des dissidents des FARC disparues a revendiqué la responsabilité de l'attaque menée contre la CAI d'Arborizadora Alta, située dans la ville de Ciudad Bolívar, à Bogota. Les événements se sont produits dans la nuit du samedi 26 de ce même mois et ont entraîné la mort de deux mineurs et l'impact sur la santé d'autres citoyens qui se trouvaient à proximité. Jusqu'à présent, le registre des caméras de sécurité du secteur avait été analysé, ce qui capturait le moment exact de l'accident, de sorte que le coupable avait été identifié. Le criminel présumé, a déclaré l'équipe d'enquête, aurait laissé la valise avec des explosifs qui ont ensuite explosé.

Les médias locaux ont assuré que l'homme nommé pour poser la bombe est reconnu comme Anfo. Selon la police métropolitaine de Bogotá, Anfo a planté une bombe composée de nitrate d'ammonium et de carburant. Le patrouilleur Joan Camilo Fonseca, qui a dû être hospitalisé pour ses blessures, disent les enquêteurs, aurait vu le moment où la valise a été abandonnée. Avec cet alias sur le radar, le ministre de la Défense, Diego Molano, le président, Iván Duque et la maire de Bogota, Claudia López, ont annoncé qu'une récompense de 300 millions de dollars était offerte à quiconque fournissait les informations nécessaires pour clarifier ce qui s'est passé des informations qui permettraient à l'intellectuel et les auteurs matériels de l'attaque à déterminer.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le commandant de ce front, reconnu sous le pseudonyme « Arley », a expliqué que l'attaque était une conséquence de la célébration de l'anniversaire de la mort de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. Le guérillero est décédé le 26 mars 2008.

« Toutes les unités, déployées sur l'ensemble du territoire de Magdalena Medio, ont été guidées pour mener des activités militaires, de propagande et culturelles. Des stands ont été construits sur la route qui mène de l'Y de Astilleros à la ville d'Ocaña, à la hauteur du site connu sous le nom de La Curva. Sur la route qui mène de Tibu à El Tarra, dans le secteur de Versailles. Sur la route qui mène du quartier de La Gabarra à la ville de Cúcuta. (...) Activation d'une charge explosive à Ciudad Bolivar, Bogotá, contre une CAI de la police », mentionne-t-il dans ce clip confirmant la participation de ce groupe armé aux événements regrettables qui ont fait 35 blessés dans leur sillage.

Selon le dissident, il n'avait pas l'intention de faire en sorte que l'attaque touche directement la population civile.

Le dissident, dans la dernière partie du communiqué, dans lequel sa voix n'apparaît pas et est entendue en arrière-plan, affirme que si l'une de ces actions touchait la population civile, ce n'était pas son intention. « C'est une attaque cruelle et insensée contre les habitants de la localité. Nous avons le reste de 35 blessés, un mineur décédé et un autre dans un état critique. Des travaux sont en cours pour trouver les (...) Ils peuvent être sûrs que les entités de contrôle travaillent sans relâche pour rétablir l'ordre dans la ville », a déclaré Felipe Jiménez Angel, secrétaire du gouvernement, dans un entretien avec Caracol Radio.

Daniel Stiven Duque est le premier décès des événements. Il avait 12 ans et a étudié à l'école El Paraiso. La deuxième mineure est Ivana Salome Rangel, une fillette de cinq ans qui, après l'impact, s'est retrouvée avec une grave blessure à sa masse cérébrale. De l'hôpital de Meissen, il a été déclaré mort cérébrale. La jeune fille est finalement décédée le matin de ce 28 mars.

« Nous rejetons toute violence et toute attaque criminelle contre un citoyen, mais nous sommes beaucoup plus touchés par la mort tristement célèbre d'enfants innocents. Union solidaire avec les victimes, union pour le rejet de la violence et pour la justice. L'union et non la manipulation conjoncturelle est ce que nous devons réaliser », a déclaré Claudia López.





