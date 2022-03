Un pédophile a poursuivi un hôtel pour obtenir le remboursement de son argent après qu'il eut été emprisonné pendant son séjour pour avoir abusé sexuellement d'un enfant

Stuart Eager, un homme de 73 ans accusé de pédophilie, poursuit depuis trois ans la chaîne hôtelière britannique Premier Inn pour le remboursement de 107,50 livres, environ 142 dollars, qu'il a payé dans le cadre de son séjour dans l'une de ses succursales qui a été coupée court parce qu'il a été emprisonné.

Eager dit avoir été contraint d'annuler la réservation parce qu'il a été transféré en prison en raison d'une condamnation pour abus sexuels sur une mineure.

L'homme avait réservé la chambre de la succursale de Portsmouth (Royaume-Uni) en mai 2019, l'hôtel étant proche du tribunal où se déroulerait son procès pour infractions sexuelles. Mais il a été reconnu coupable et envoyé en prison en seulement quatre jours, il a donc demandé le retour des deux dernières nuits.

Malgré sa condamnation, un problème objectivement plus grave, Eager a déclenché une campagne extraordinaire pour récupérer la somme d'argent relativement faible.

L'histoire de sa tentative obsessionnelle de récupérer ses 107,50£ est survenue cette semaine après qu'Eager eut écrit au Daily Telegraph décrivant sa plainte et espérant demander de l'aide pour récupérer l'argent.

Il a raconté comment il avait réservé un séjour dans un Premier Inn pour six nuits, payant la totalité du montant à son arrivée, alors qu'il était jugé « après une fausse accusation remontant à 30 ans ».

« Je n'avais aucune idée de la durée du procès. Cela n'a duré que quatre jours et le verdict ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais (les jurys se trompent parfois). Ils m'ont envoyé en prison pendant quatre ans », raconte-t-il dans sa lettre au média britannique.

« Comme il n'était pas possible d'appeler le Premier Inn depuis ma cellule de prison pour annuler les deux nuits restantes, j'ai demandé à mon avocat de le faire pour moi. Il était trop tard pour rembourser la première nuit non utilisée, mais un remboursement de 107,50£ était attendu pour la deuxième nuit », ajoute le condamné.

Selon Eager, lorsqu'il a été libéré sur parole deux ans après les faits, il a entamé une campagne de revendications publiques, qu'il mène depuis six mois.

Le condamné affirme que l'hôtel nie toute trace de l'appel de l'avocat et soutient que l'annulation aurait dû être faite par lui-même sept jours après la réservation.

« C'était assez mortifiant pour purger du temps pour un crime que je n'avais pas commis sans que Premier Inn essaie de capitaliser sur mon malheur », a-t-il écrit.

L'hôtel où Stuart Eager a réservé six nuits pour faire face à son procès, qui n'a duré que quatre jours et l'a envoyé directement en prison pour pédophilie.

Cependant, sa tentative d'obtenir la sympathie des médias a échoué, tout comme sa revendication à l'hôtel a jusqu'à présent échoué.

Le Daily Telegrah a enquêté de manière indépendante sur les raisons de la condamnation du vieil homme et a constaté que cela était dû à l'abus sexuel d'un garçon de chœur, un crime décrit par la police comme « choquant » et « dépravé ».

Le garçon, qui est maintenant un homme adulte, a d'abord gardé son calvaire secret et a apparemment développé des dépendances au jeu et à la drogue à la suite de la suppression de tout ce qui s'est passé.

« Ce n'est que des années plus tard qu'il a finalement trouvé le courage de s'exprimer et de demander justice. Vous prétendez être innocent et vous vous considérez maintenant comme une victime de spéculations injustes de la part du Premier Inn pour un montant de 107,50£. Laissant de côté ce fond sombre une seconde, un regard sur les informations qu'il m'a envoyées montre que son avocat a appelé la réception de l'hôtel mais, pour des raisons inconnues, n'a pas pu assurer l'annulation et le remboursement ultérieur en son nom », ont répondu les médias dans une autre lettre au condamné.

En outre, il a souligné qu'être emprisonné n'était pas une raison pour ne pas appeler pour annuler la réservation, car dans les prisons, vous pouvez utiliser le téléphone, et que ce refus semblait plutôt être un moyen d'empêcher l'hôtel d'enquêter et de découvrir le motif de sa condamnation.

« Compte tenu de cela, je suis surprise que quelqu'un comme vous, qui affirme avoir une expérience de première main d'une fausse accusation, soit assez heureux de traîner son nom dans la boue dans un journal national », ajoute la lettre.

Le journal a ajouté qu'il n'était pas prêt à faire des consultations en son nom et a souhaité à Eager « la meilleure des chances ».

Le Telegraph était tenu par la convention de préserver la confidentialité de l'identité de ses correspondants et ne publiait donc que leurs initiales.

Mais d'autres médias comme The Daily Mail ont pu identifier Eager et l'ont retracé jusqu'à une maison d'habitation de Swindon, dans le Wiltshire, où ils l'ont interviewé.

Il leur a dit qu'il ne s'excusait pas pour ce qui s'était passé et qu'il voulait toujours un remboursement de son argent. Il a admis qu'il s'était peut-être « inquiété du problème », mais a dit qu'il était peu probable qu'il poursuive sa réclamation contre Premier Inn à la lumière de la réponse.

Il a également attaqué l'écrivain du Telegraph pour sa réponse, déclarant : « Je pensais que j'étais hors d'usage. J'ai trouvé que c'était un peu exagéré parce que je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Ma réclamation était contre le Premier Inn de Portsmouth au lieu de déterrer ce qu'est l'histoire. »

L'homme affirme qu' « il ne faut pas croire tout ce qui est lu sur internet » et défend son innocence. En outre, il déclare que sa demande « est une question de principe ».

En mai 2019, Eager a été reconnu coupable par le tribunal de la Couronne de Portsmouth pour trois chefs d'attentat à la pudeur sur un garçon de 11 ou 12 ans dans les années 1980.

L'ancienne associée du cabinet d'avocats, qui était également une showgirl, a agressé le garçon en 1988 dans une ferme du Hampshire. Eager a encouragé sa victime à s'asseoir sur ses genoux et à conduire sa voiture lorsqu'il l'a ramené chez lui.

L'homme réclame le remboursement de l'argent dépensé pendant deux nuits dans un hôtel qu'il n'a pas utilisé depuis trois ans parce qu'il a été reconnu coupable et envoyé en prison.

Eager, qui avait déjà été reconnu coupable de crimes similaires contre de jeunes enfants dans les environs de Wymering dans les années 1980, a nié les allégations mais a été reconnu coupable par un jury unanime.

Après l'affaire, le sergent-détective Julia Nicol, qui a dirigé l'enquête de la police du Hampshire, a déclaré que la manipulation et les abus perpétrés par Eager avaient eu un impact significatif sur la vie de la victime.

« Je n'avais que 11 ou 12 ans au moment de ces crimes, ce qui les rend encore plus choquants et dépravés. Le garçon, aujourd'hui adulte, a gardé ce secret pendant des décennies, au cours desquelles il a eu du mal à faire face à la vie et à l'école, à son identité et a terriblement souffert de sa santé mentale », a-t-il dit.

« On lui a volé son enfance et il a passé sa vie d'adulte à essayer d'accepter le traumatisme », a-t-il ajouté.

Malgré cela, l'homme a continué à nier les infractions lorsqu'il a été confronté par les médias.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des inquiétudes pour sa victime, Eager a déclaré : « Quant à l'affaire à laquelle il faisait référence, il n'y avait pas de victimes qu'il devrait envisager ».

« Je n'arrête pas de le nier. C'était une fausse accusation et une condamnation injuste », a-t-il ajouté.

