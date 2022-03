Qualifications Qatar 2022 : Pedro Gallese et discussion WhatsApp avec les capitaines sud-américains selon le format actuel

Les éliminatoires Qatar 2022 sont sur le point de se terminer. Ce mardi 29 mars, les quatre places et demie dont dispose la CONMEBOL pour envoyer ses représentants à la Coupe du monde pourraient être définies. Cependant, le processus en cours depuis environ deux ans et demi a causé un certain malaise aux capitaines des pays de cette partie du continent, dont Pedro Gallese, gardien de but du Sélection péruvienne.

La raison ? Les référents de chaque équipe seraient inclus dans un groupe WhatsApp où ils discuteraient, entre autres, des longs trajets et de la durée du processus de qualification lui-même. Le changement de format serait une solution pour revenir au conflit à deux groupes comme ce fut le cas avant les Qualifications pour la France 1998.

Ces informations ont été collectées par le portail brésilien Globo Esporte, où il a publié des déclarations de Thiago Silva, capitaine du « Scratch », sur le temps qu'il faut pour se rendre aux matches de qualification, car la plupart d'entre eux viennent d'Europe et voyagent pendant de longues heures. Cela ne ressemble pas aux Européens eux-mêmes qui, ayant tout à proximité (clubs et équipes nationales), ne doivent voyager que quelques heures. « Ce ne sont pas seulement 18 matchs, mais les voyages que nous faisons. Cela représente beaucoup de kilométrage par rapport aux Européens qui jouent en étroite collaboration et avec peu de transfert. C'est beaucoup d'usure, en plus de la météo, totalement différente de celle de l'Europe », a commenté le défenseur de Chelsea d'Angleterre.

Il a également demandé que l'on réfléchisse à la façon de raccourcir le processus de classification afin de compenser le long temps passé à bord d'un avion. De cette façon, évitez de faire moins d'efforts physiques que ce qu'ils ont fait auparavant. « Si nous pouvions trouver un équilibre lors de ces voyages, cela faciliterait certainement notre séjour et nos performances . C'est sûr que c'est une usure, à mon avis, inutile », a-t-il ajouté.

D'autre part, Marcelo Martins, attaquant et capitaine de la Bolivie, s'est également joint à cette demande, mais a précisé que la décision finale reviendrait de la FIFA. « Nous avons eu une réunion avec la FIFA et il semblerait qu'il y aura un changement dans le format des qualifications. Qui suis-je pour changer cela ? La commande vient d'en haut. C' est la FIFA qui décide, mais je pense que c'est une bonne chose, que ça va être intéressant, car les joueurs ne voyageront pas longtemps et ne retourneront pas dans les équipes nationales », a déclaré l'attaquant actuel du Cerro Porteño.

La liste des capitaines des équipes sud-américaines est la suivante :

. Pedro Gallese (Pérou)

. Lionel Messi (Argentine)

. Thiago Silva (Brésil)

. Diego Godin (Uruguay)

. Claudio Bravo (Chili)

. David Ospina (Colombie)

. Enner Valencia (Équateur)

. Gustavo Gomez (Paraguay)

. Tomas Rincón (Venezuela)

. Marcelo Martins (Bolivie)

Il est à noter que ce groupe WhatsApp a été créé dans l'aperçu de la Copa America Brazil 2021. La pandémie de COVID-19 était en hausse dans ce pays et son évolution suscitait des doutes. Bien qu'ils aient finalement pu jouer avec des mesures de biosécurité strictes pour prévenir la contagion.

CAS DE L'ÉQUIPE NATIONALE PÉRUVIENNE

Et c'est qu'il n'y a pas qu'un seul inconvénient pour ceux qui arrivent d'Europe. Dans le cas du Pérou, il compte 3 joueurs qui jouent au Moyen-Orient. André Carrillo et Christian Cueva en Arabie Saoudite, tandis que Wilder Cartagena joue aux Émirats arabes unis. Ils font un voyage d'environ 17 heures pour se rendre à Lima et rencontrer la délégation péruvienne avant les matches de qualification. En outre, il faut garder à l'esprit qu'ils doivent ensuite s'adapter au changement d'horaire et être capables de digérer le « décalage horaire » autant que possible. Sans oublier qu'ils ont ensuite 3 jours concentrés avec l'équipe nationale, où ils doivent faire de leur mieux avec leurs cinq sens à la limite.

De même, au cours de la dernière année, la CONMEBOL a déterminé que deux dates triples seraient jouées au cours des mois de septembre et octobre, ce qui a blessé non seulement les joueurs, mais aussi les équipes nationales et les clubs eux-mêmes, car beaucoup sont arrivés blessés à leur retour en raison de l'énorme usure physique peu de temps.

