Programme des matchs Junior et Medellin à la Copa Sudamericana 2022

La Conmebol a révélé ce samedi comment le calendrier des matches de la Copa Sudamericana 2022 sera distribué. La compétition internationale débutera la phase de groupes le 5 avril et la finale aura lieu le 1er octobre, au stade Mané Garrincha, à Brasilia.

Les juniors de Barranquilla et Independiente Medellín sont les deux équipes colombiennes qui se diront « présentes » dans la phase de groupes du concours. L'équipe « Tiburón » a éliminé La Equidad ; tandis que le « Poderoso » a gagné contre l'América de Cali lors de la phase précédente.

Le résultat du tirage au sort a présenté deux réalités différentes. L'équipe de Barranquilla, qui était tête de série, fera face à une zone difficile, tout comme elle affrontera Fluminense (Brésil), relégué en Amérique du Sud après avoir chuté lors de la phase de qualification de la Copa Libertadores contre Olimpia. De même, il jouera contre l'Union de Santa Fe (Argentine), et Oriente Petrolero (Bolivie).

Alors que l'ensemble « Poderoso », sur le papier, a un groupe avec des rivaux plus petits. En raison du coût de son personnel et de sa trajectoire sur le continent, Internacional de Portoalegre (Brésil) serait le principal candidat à se qualifier pour la prochaine instance. Cependant, les autres équipes présenteraient un défi intéressant à celles menées par l'Uruguayen, Julio Comesaña : le 9 octobre (Équateur) et Guaireña (Paraguay).

Date 1 | Union Santa Fe contre. Junior

Date : Le mercredi 6 avril

Hora : 17 h 15

Fermer 2 | Junior Vs. Fluminense

Date : Le mercredi 13 avril

Hora : 19 h 30

Date 3 | East Oil contre. Junior

Date : jeudi 28 avril

Hora : 19 h 30

Tour 4 | Fluminense Vs. Junior

Date : Le mercredi 4 mai

Hora : 19 h 30

Date 5 | Junior contre. Pétrole Est

Date : mardi 17 mai

Hora : 19 h 30

Date 6 | Junior contre. Union de Santa Fe

Date : Le jeudi 26 mai

Hora : 19 h 30

Junior de Barranquilla garde des souvenirs très positifs de sa présence à la Copa Sudamericana. De ses six apparitions, en cinq, il a atteint au moins les quarts de finale. Même, d'une manière générale, son rendement est de 55 %.

La version 2018 est celle dont les fans du « Shark » se souviennent le plus. Cette année-là, l'équipe colombienne a atteint la finale du concours, où elle a affronté l'Atlético Paranaense. Après la fin du score global 2-2, le titre a été défini dans les collections à partir du point de pénalité, laissant l'équipe brésilienne vainqueur (4-3).

Date 1 | Guairena contre. Medellin

Date : jeudi 7 avril

Hora : 19 h 30

Date 2 | Medellin vs 9 octobre

Date : Le jeudi 14 avril

Hora : 19 h 30

Date 3 | Medellin contre. International

Date : mardi 26 avril

Hora : 19 h 30

Date 4 | octobre 9 contre. Medellin

Date : mardi 3 mai

Hora : 19 h 30

Date 5 | International contre. Medellin

Date : mardi 17 mai

Hora : 17 h 15

Date 6 | Medellin contre. Comte de Guairena

Date : mardi 24 mai

Hora : 19 h 30

La dernière apparition d'Independiente Medellín dans la Copa Sudamericana remonte à l'édition 2018 ; cependant, cela n'apporte pas les meilleurs souvenirs, puisqu'il a été éliminé lors de la première phase contre Sol de América (Paraguay). Pendant ce temps, la performance la plus mémorable est celle de 2016, au cours de laquelle il a atteint les quarts de finale.

Au total, les « puissants » ont participé à cinq reprises, ne laissant qu'un rendement de 35,71 %.

CONTINUEZ À LIRE :