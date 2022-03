L'avocat du Nicaragua devant la Cour internationale de Justice, Paul Reichler, a démissionné de ses fonctions pour « conscience morale »

L' avocat Paul Reichler, qui a représenté le Nicaragua devant la Cour internationale de justice (CIJ) dans plusieurs litiges internationaux, a démissionné de son poste pour « conscience morale », dénonçant la façon dont Daniel Ortega dirige le pays.

« Ma conscience morale exige que je rompe mes liens avec le deuxième Ortega (à partir de 2018) et refuse de le servir », a déclaré M. Reichler dans une lettre de démission publiée ce dimanche sur le réseau numérique Confidential.

Reichler faisait partie des équipes d'avocats du Nicaragua dans l'affaire dite « Iran-Contras » avec les États-Unis, celle de la mer des Caraïbes avec la Colombie, ou le fleuve San Juan avec le Costa Rica, que le gouvernement nicaraguayen a compté comme des « victoires ».

« Je prierai pour le jour où le Nicaragua sera à nouveau libre », a déclaré Reichler dans la lettre adressée au dictateur nicaraguayen.

Le dictateur du Nicaragua, Daniel Ortega (Reuters/Photo d'archive)

Dans la lettre, l'avocat a divisé Ortega en deux personnages, l'un avant 2018, qu'il a qualifié de démocratique et pacifique, et un autre de cette année-là, qu'il souligne d'avoir agi « si impitoyablement, entraînant des centaines de morts tragiques », ainsi que d'arrêter et de poursuivre des dizaines de personnes « sur de fausses accusations qui ne sont rien d'autre qu'un prétexte pour éliminer la dissidence et l'opposition ».

Reichler s'est dit « honoré et fier d'avoir aidé le Nicaragua à défendre et à étendre sa souveraineté », mais il n'a pas caché sa perplexité devant les décisions d'Ortega, qu' il a accusées d'avoir « détruit la démocratie » et d'établir « une nouvelle dictature, pas comme » celle qu'il « a aidée » pour renverser. »

TRAITEMENT DES PERSONNALITÉS

La lettre - a déclaré l'avocat à Ortega - est « de mettre fin à ma relation avec vous et votre gouvernement. Je ne sais pas ce qui vous a fait changer, mais vous n'êtes plus le Daniel Ortega que j'ai respecté, admiré, aimé et servi avec fierté pendant tant d'années . »

Il a souligné que son régime a fait « de fausses élections, maintient une législature soumise, un système judiciaire corrompu incapable de rendre justice, et le silence de la liberté d'expression et des médias indépendants ».

Il a également été critiqué en envoyant en exil le prix Cervantes 2017 par Sergio Ramírez, le commandant Luis Carrión, Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro, l'écrivain Gioconda Belli, l'économiste Edmundo Jarquín et les anciens guérilleros sandinistes Monica Baltodano et Julio López Campos.

Il a également évoqué l'ancien guérillero sandiniste dissident Hugo Torres, l'historique « Comandante Cero », mort en garde à vue après huit mois de prison et sans être jugé.

« Je trouve impensable que Daniel Ortega ait assassiné Hugo Torres et conduit sadiquement les autres grands patriotes, désormais enfermés dans leurs cellules, au bord de la faim et de la mort », a-t-il dit.

Reichler a mis fin à sa relation avec Ortega une semaine après que le diplomate nicaraguayen Arturo McFields eut dénoncé que Le Nicaragua a une « dictature », lors d'une session de l'Organisation des États américains (OEA), à la suite de laquelle il a été démis de ses fonctions d'ambassadeur auprès de l'organisation.

Photo du dossier. Le président de Nucaragua, Daniel Ortega, et le vice-président Rosario Murillo. REUTERS/Oswaldo Rivas.

(Avec des informations d'EFE)

