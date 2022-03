Fernando Belaunzarán a battu AMLO à cause du scandale d'Úrsula Patricia : « Un membre de plus de la famille du président »

Le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) est une fois de plus critiqué par un autre membre présumé de sa famille pour son implication présumée dans des actes de corruption.

Depuis un enregistrement audio qui aurait écouté Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinatrice du groupe parlementaire du Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de l'État de Tamaulipas, demandant à l'un de ses fournisseurs de gonfler la collecte des droits de douane.

« Je veux savoir combien vous pouvez me donner en espèces, car je veux obtenir les 50 auprès de tous mes fournisseurs (...) Au lieu de la citation que vous m'avez donnée, si c'était 98, peut-être que je la porterais à cent et quelque chose comme ça, si je m'explique », vous pouvez l'entendre dans l'audio divulgué.

Cela a provoqué l'indignation et la désapprobation des actions du législateur, qui, si elles étaient vraies, seraient impliquées dans des actes de corruption.

À cet égard, Salazar Mojica a ignoré les audios et a assuré que ses mains étaient propres. Cependant, le scandale a encore plus affecté le premier président, puisqu'il s'agit de sa supposée nièce.

Un enregistrement audio du député de Tamaulipas a été divulgué (Photo : Twitter/ @Ursula_PSM)

Pour cette raison, le membre du Parti d'action nationale (PAN), Fernando Belaunzarán, a partagé sur ses réseaux sociaux un commentaire dans lequel il parlait des « moches » prétendument demandées par le coordinateur de Morena à Tamaulipas.

Il y mentionnait qu'un autre membre présumé de la famille était impliqué dans des litiges de corruption.

« La coordinatrice de Morena et nièce de @lopezobrador_, l'adjointe @Ursula_PSM, demande des moches aux fournisseurs du Congrès de Tamaulipas. Un membre de plus de la famille du président impliqué dans des scandales de corruption », a écrit Belaunzarán.

De même, il a par la suite commenté qu'un tel comportement était compréhensible si l'on tenait compte du fait que le gouvernement Andrés Manuel a accordé plusieurs allocations directes plutôt que par le biais d'appels d'offres publics.

Ce genre d'événements a servi à opposer la réalité au discours tenu par le président : l'élimination de la corruption dans son gouvernement, puisque cela est aggravé par les accusations d'abus de pouvoir du procureur général de la République, Alejandro Gertz Manero, et de corruption présumée par la secrétaire à l'Éducation publique, Delfina Gómez, la plus populaire ces dernières années.

Mais ce ne sont pas les seuls, car, comme l'a dit Belaunzarán, des membres de leur famille ont également été impliqués dans des scandales de corruption ou d'éventuels conflits d'intérêts.

(Photo : Laboratoires litoraux/Facebook @Pío López Obrador/MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Le cas le plus connu est peut-être celui de son frère Pío López Obrador, pris sur vidéo recevant, prétendument, environ un million de pesos en liquide de David León, opérateur politique du gouverneur du Chiapas Manuel Velasco, pour financer Morena en 2015.

L'épouse de Pío López Obrador a également été prise pour cible pour ne pas avoir déclaré ses revenus tirés d'activités agricoles et forestières. Cependant, la Cellule de renseignement financier (CRF) a rejeté toutes les allégations et a assuré qu' « il n'y avait aucune activité financière » de la part de l'un ou l'autre d'entre eux.

De même, son cousin Felipa Guadalupe Obrador Olán a été mentionné, qui a reçu un contrat de Pemex Transformación Industrial, par l'intermédiaire de sa société Litoral Laboratorios Industriales, selon un rapport de Latinus.

Enfin, et peut-être les plus célèbres, sont ceux qui sont liés à leurs enfants : Andrés Manuel López Beltrán et José Ramón López Beltrán.

Le premier a été mentionné qu'il avait bénéficié à sa marque Rocío Chocolate avec le programme Sembrando Vida avec la culture du cacao à Tabasco, et le second en raison du scandale de la Maison grise, qui appartenait à un ancien fonctionnaire du Boulanger. Hughes, qui a reçu des contrats millionnaires Pemex.

