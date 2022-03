Bruno Giordano : « L'élimination de l'Italie n'est pas une surprise, de nombreux responsables techniques vendent de la fumée »

L'équipe nationale italienne a de nouveau été éliminée d'une Coupe du monde et aura au moins douze ans sans participer au plus grand événement de football. L'ancien attaquant Bruno Giordano, qui faisait partie de cet attaquant « Magic » (For Maradona, Giordano et Careca) qui a marqué une période à Naples dans les années 1980, et qui a porté le maillot de l'équipe nationale 58 fois (avec 35 buts) a parlé exclusivement avec Infobae de la crise des « azzurri », et de ce qu'il pense devrait se produiront dans le futur.

— Que pensez-vous qu'il se passe pour que l'équipe nationale italienne reste à nouveau en dehors de la phase finale d'une Coupe du monde ?

« C'est vraiment dommage, mais si je vous disais que c'était une surprise, je vous mentirais.

Pourquoi est-ce que tu me dis ça ?

« Parce que je pense que c'était quelque chose qui allait arriver.

« Mais l'Italie vient de gagner une Coupe d'Europe à Londres contre l'Angleterre, et ce n'était même pas il y a un an.

« C'était une oasis, quelque chose qui pouvait arriver en un mois, à cause de l'imprévisibilité du football et parce que l'entraîneur Roberto Mancini a réussi à assembler les pièces et que tout s'est passé d'une manière spéciale, puis les choses sont revenues à une triste normalité.

Sur la figurine de l'album, lorsque Bruno Giordano a joué aux côtés de Maradona et de la Brésilienne Careca à Naples

— À quoi faites-vous allusion ? Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît ?

—Le football local italien est négligé depuis longtemps. Seuls trente pour cent des joueurs de la ligue sont des Italiens. Le reste, ce sont tous des étrangers. Je comprends que nous devons apporter des chiffres. Cela se produisait déjà dans les années 1980, lorsque l'Italie était la Mecque du football mondial, mais aujourd'hui, il est exagéré de faire venir des joueurs étrangers pour remplacer le nôtre et nous perdions notre identité.

Est-ce que vous faites référence à la loi Bosman de 1995 ?

« Un peu oui, mais ce n'est pas toute cette loi, qui fait beaucoup de mal à l'Italie parce que maintenant chaque joueur ayant un passeport communautaire peut jouer pour n'importe quelle équipe dans ce domaine, ce qui signifie que de nombreux étrangers sont recherchés, et à cela s'ajoutent les joueurs non européens, même s'il y a des quotas pour cela. Mais il vend aussi beaucoup de fumée...

- Il y a beaucoup de fumée ? Qui ?

—Beaucoup de coachs qui consultent les médias, déplacent des cartes, écrivent sur des tableaux noirs, parlent très bien, mais ce n'est que de la théorie. Tout est un système tactique, des mouvements d'un côté à l'autre, mais techniquement, ils laissent beaucoup à désirer. Quand il s'agit de la vérité, ils ne montrent pas sur le terrain tout ce qu'ils savent apparemment. Cela fait beaucoup de mal au football italien et pas à partir de maintenant.

Il y a un an, les joueurs de l'équipe italienne de football ont célébré le Championnat d'Europe, aujourd'hui à son moment le plus triste pour un footballeur : en dehors de la Coupe du monde

« Depuis quand penses-tu que le problème se pose ?

—Du moins, depuis que le dernier titre mondial a été remporté en Allemagne en 2006. Après cela, notez que l'Italie n'est plus apparue dans l'élite depuis l'Afrique du Sud 2010. Il n'a pas réussi le premier tour ni là-bas ni au Brésil 2014 et il n'est pas allé à Russie 2018 et il n'ira pas au Qatar 2022 non plus. En d'autres termes, dans le cas le plus positif, ce serait de revenir en 2026, ils seront à vingt ans de l'élite du football lorsqu'il s'agira d'une équipe avec quatre titres mondiaux et un rôle majeur dans l'histoire de la compétition. Et s'il faut les clubs, depuis que la Juventus a remporté la Ligue des champions en 1996 jusqu'à aujourd'hui, elle a 26 ans avec seulement trois coupes d'Europe.

—Il semblait que lors de la Coupe d'Europe de l'année dernière, l'équipe nationale italienne essayait de changer pour un jeu plus créatif, ce qui se produit déjà avec certaines de ses équipes telles que Sassuolo, Atalanta de Gasperini, Fiorentina. N'est-il pas bon de sortir enfin du « Catenaccio » (Bolt) du passé, qui caractérisait les équipes italiennes, avec un jeu efficace mais méchant pour le spectacle ?

« Écoutez, je vais vous dire quelque chose, et j'étais attaquant : j'aimerais que le Catenaccio revienne, même si c'était le cas ! Mais ils ne savent même pas à cause de ces coachs théoriques qu'en pratique ils ne peuvent pas capturer tout ce dont ils parlent !

- Vous dites qu'un entraîneur comme Marcello Lippi, champion du monde en Italie en 2006, ou la Juventus de Europa en 996, n'a laissé aucun disciple ?

« Je ne pense pas... que cette génération de Lippi, le Fabio Capello, ait disparu aujourd'hui. Les rares qui suivent cette ligne, Carlo Ancelotti (maintenant au Real Madrid) ou Massimiliano Allegri (Juventus), sont réticents, à la recherche de personnes qui adoucissent leur discours, qui vendent dans les médias.

Giordano à côté de la statue de Maradona à San Paolo (@brunogiordano .9)

— Et Mancini, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale italienne ? Parce qu'il a connu un succès retentissant en 2021, comme gagner le Championnat d'Europe, et un très gros échec maintenant, ne se qualifiant pas pour la Coupe du monde...

« Je pense que Mancini devrait continuer. Il a fait du bon travail pour le Championnat d'Europe et a montré qu'il pouvait trouver un moyen de jouer, mais j'imagine qu'il lui sera difficile de suivre les pressions qui seront. Je doute qu'il ait la possibilité de continuer à travailler.

« Et ensuite ? Qui peut être le directeur technique de l'équipe nationale italienne lors de la prochaine étape ?

—Fabio Cannavaro. Il a été clé quand il a remporté la Coupe du monde 2006, c'est une grande figure qui a remporté le bal d'or, il est respecté de tous. C'est peut-être une figure agglutinante qui lui permet de travailler tranquillement, mais s'il n'approfondit pas la technique et n'améliore pas la situation des joueurs et entraîneurs italiens en Serie A, nous continuerons à souffrir comme cela se passe actuellement.

