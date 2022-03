Sergio Higuita est nouveau leader du classement général et Nairo est quatrième après la sixième étape de la Vuelta a Catalunya 2022

Une fuite a placé Sergio Higuita en tant que nouveau leader de la Vuelta a Catalunya à une étape de la fin de la course, l'un des événements les plus importants du World Tour d'une semaine. La compétition catalane a débuté ce samedi avec le Portugais Joao Almeida de l'équipe Emirates des Émirats arabes unis en tant que nouveau leader du classement général, suivi par Nairo Quintana d'Arkea Samsic qui n'a pas pu défendre le maillot de leader dans l'un des buts volants de vendredi. Pendant ce temps, Higuita a pris le départ troisième, 7 secondes derrière le coureur principal.

Le parcours de la sixième étape proposait 168,6 km entre Salou et Cambrils. Là, les pédalistes ont dû surmonter 3 cols de montagne : deux de la 2ème catégorie et un de la 1ère catégorie, ce qui a été la clé pour que les plus forts rivaux cherchent à resserrer le rythme et à rechercher une fuite.

Nairo et Almeida, qui avaient été les protagonistes des premiers jours de la montagne, étaient dans la ligne de mire des fans dans l'espoir de pouvoir faire de grands pas qui les amèneraient à mieux définir le meilleur de la compétition en l'absence d'une journée pour rencontrer le champion de cette manche dans son édition 2022.

Le Tour de Catalogne a également vu le jour avec une liste considérable de coureurs qui n'ont pas remporté le match, dont l'ancien champion du monde de l'équipe Movistar Alejandro Valverde, Michael Woods d'Israel Start Up Nation et deux gregariens de Colombie Estaban Chaves à EF Education EasyPost : Odd Christian Eiking et Neilson Powless.

Dans les premiers kilomètres de la course, le lot a gardé son calme et une vigilance constante envers les coureurs qui pouvaient attaquer, cependant, en l'absence de 80 km, l'antioquien Sergio Higuita del Bora et l'équatorien Richard Carapaz des Ineos Grenadiers ont pris l'initiative en lançant une attaque forte contre le peloton. et en prenant progressivement, kilomètre par kilomètre de plus en plus d'avantage jusqu'à ce que ce soit plus de 3 minutes même quand il y avait 40 km jusqu'à la ligne d'arrivée.

Dans le groupe où voyageaient le Colombien Nairo Quintana et le leader Joao Almeida, les Émirats arabes unis ont présenté les plus forts grégaires dans les promotions afin de pouvoir combler l'écart entre l'évasion et eux. Cependant, Higuita et Carapaz ont avancé très concentrés face aux descentes qui sont devenues assez compliquées.

Le pari du jeune Antioquien avec le champion olympique ce jour-là a été admiré par plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux qui ont salué la bravoure des deux coureurs latino-américains qui ont mis Nairo Quintana dans les cordes, qui était le favori pour remporter le titre de cette édition.

Higuita a effrayé et mis les nerfs sur le dos des fans de cyclisme en Colombie qui ont vu comme protagonistes principaux leurs deux compatriotes se battre pour prendre la tête du classement général.

Almeida, à moins de 10 km de l'arrivée, a perdu la roue de Nairo et a perdu du temps, tandis que Nairo est resté dans un petit groupe de poursuite regardant comment il allait sortir de ses mains en tant que leader jusqu'à la dernière étape.

HiGuita et Carapaz ont travaillé ensemble pour réaliser l'exploit à la fin, chacun tirant ses gains avant la vente aux enchères à Barcelone dimanche. Sergio Higuita a finalement pris la tête de la course tandis que Richard Carapaz parvient à monter sur le podium et ajoute une victoire d'étape à son palmarès après un sprint très serré avec le Colombien. Nairo a terminé 4e au classement général derrière le Portugais Joao Almeida.

CONTINUEZ À LIRE :