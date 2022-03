Musique électronique à la FEP : c'est ainsi que se poursuit la fête pour les plus « ravers »

Le Stereo Picnic Festival (FEP) a lieu ces jours-ci sur le parcours de golf Briceño 18, à Bogotá. Jusqu'au 27 mars, les résidents de la capitale colombienne, nationaux et étrangers, profiteront du retour de « Un monde différent », où plus de 60 artistes déploieront leur talent sur différentes scènes.

Mais il y a un de ces espaces qui attire l'attention de tous les participants, le Dome derrière des portes fermées qui éclaire l'extérieur et surtout un puissant beat électronique qui attire même les plus inexpérimentés du genre.

Ces sons ont gagné les scènes de la FEP depuis 2019, avec des présentations d'artistes légendaires et inoubliables tels que Justice, Disclosure ou Underworld. Cette année, il accueillera notamment Dj Harvey, Martin Garrix, Ela Minus, Julio Victoria Ensamble.

« Le Dôme est la cinquième étape et la plus particulière parmi les autres en raison de son infrastructure, de son contenu. C'est une fête électronique qui ne s'arrête pas de 2 heures de l'après-midi à 5 heures du matin, de sorte que la plupart des fêtards peuvent y rester jusqu'à douze heures de fête. Il y a des gens qui ne vivent pas le festival au-delà du Dôme », a déclaré Miguel Santacoloma, chef du barrage de la FEP.

Le dôme de musique électronique à l'Estéreo Picnic. Les Infobae.

De même, il a déclaré que « l'expérience cherche à imiter ces espaces qui existent dans d'autres festivals à travers le monde, comme Coachella, Glastonbury, où sont ces espaces de fête continue parce que nous savons qu'il y a des ravers qui ne veulent pas arrêter de danser et c'est à ça que sert le Budwiser Dome ».

Et le fait est que la musique électronique joue un rôle de premier plan dans le festival depuis sa création, la preuve en est que l'un des artistes les plus importants du genre se produira ce samedi ; c'est Caribou ou Daniel Victor Snaith (son vrai nom), un musicien canadien qui arrive avec un live- spectacle sonore produit, où la percussion est protagoniste.

« J'aime surtout la mélodie. Je ne fais pas de musique super obtuse, abstraite ou impossible à écouter. Malgré tout, ma pop préférée est celle qui porte quelque chose de subversif. J'essaie la même chose : quelque chose qui me semble familier, mais soudain, il y a un changement inattendu qui fait ressentir des choses », a expliqué l'auteur de « Je ne peux pas me passer de toi » dans une interview accordée à El Mundo.

Avec Caribou, qui se produira ce samedi, Nina Kraviz fera également son apparition sur scène dimanche, une DJ russe devenue l'une des plus importantes représentantes de la musique électronique sur la scène internationale. Il se caractérise par l'affichage de sons techno dans ses sessions, mais il est bien connu qu'il aime expérimenter la transe et les manifestations les plus classiques du genre.

Il y aura également la légende de l'électroclash, The Hacker. Michel Amato est leur vrai nom et avec Carolina Hervé (Miss Kittin), ils ont laissé un héritage dans l'histoire de la musique électronique avec des hymnes de la scène européenne tels que « 1982 » ou « Frank Sinatra ».

Comme le décrit la FEP, sa musique a été influencée par des artistes tels que Duran Duran et Jeff Mills, qui avec leur « technique surnaturelle, l'ont complètement enveloppé dans l'électronique ».

« La musique électronique cherche toujours l'avant-garde mais aussi la fête, la principale caractéristique des actes électroniques est qu'ils sont des fêtards, qu'ils sont très énergiques, en ce sens, la soif de rechercher ce type de contenu est d'essayer de rechercher des profils qui ont une fête, ce sera donc la devise de maintenant », a-t-il conclu Santacoloma.

Voici les artistes qui recevront le Domo ce week-end :

Stéréo pique-nique

