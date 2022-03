Le groupe Los Chupa Recio a exclu tout lien avec le gang tué à Celaya

Le 22 mars, les sept membres du groupe de bande Los Chuparrecio ont été tués dans la communauté de San José el Nuevo, Celaya. Après avoir alerté les autorités au sujet d'un véhicule en feu, les autorités de Guanajuato ont identifié qu'il s'agissait des musiciens, donc de leurs proches et de leurs fans déplorait profondément ce fait.

Cependant, il existe un groupe originaire de La Manga, à Fresnillo, Zacatecas, dont le nom est très similaire à celui des musiciens concernés, ils appartiennent même au genre régional mexicain ; c'est Los Chupa recio, c'est-à-dire qu'il sonne de la même manière mais est écrit avec de l'espace et avec un seul « r ».

En raison de cette coïncidence, certains médias et d'autres ont utilisé ses photographies pour diffuser l'affaire, et les membres de Los Chupa Recio ont commencé à recevoir des condoléances, et de nombreuses personnes s'inquiètent de sa mort apparente.

Face à la confusion qui commençait à devenir virale, le batteur du groupe a décidé de réaliser une vidéo explicative pour expliquer qu'ils n'avaient pas été les musiciens concernés :

« Christian Lugo, batteur de Los Chupa recio, un groupe nordique, vous accueille ; juste pour clarifier une situation un peu malheureuse pour certains collègues musiciens ; et heureusement pour nous, tous les membres du groupe se portent très bien, nous nous reposons chez nous grâce à Dieu, jouissons d'une très bonne santé et prendre de la force pour les prochaines présentations », a-t-il dit.

Ce sont des membres de Los Chupa recio, le gang qui n'a pas été touché par la violence (Photo : Facebook/Los Chupa recio)

Dans l'enregistrement, Christian Lugo s'est également joint aux condoléances pour le groupe Los Chuparrecio et a réitéré à plusieurs reprises que le groupe Los Chupa recio n'avait été victime d'aucune forme de violence :

« Malheureusement, ces collègues musiciens - nous ne savons pas de quel groupe - ils sont morts et aux mains de... eh bien, d'une manière injuste ; nous voulons donc simplement faire une déclaration et vous dire que nous avons trouvé le meilleur ; merci beaucoup de vous inquiéter, ne vous laissez pas emporter par les nouvelles, parce que peut-être vous ont pris les premières photos qu'ils ont trouvées », a déclaré le musicien.

La tragédie de Los Chuparrecios

Selon leur page Facebook, l'une des dernières représentations de Los Chuparrecios a eu lieu il y a cinq jours lors d'une fête pour enfants dans la communauté et ils étaient en route pour un concert à San Jose el Nuevo. Le groupe originaire de Juan Martín était composé de sept hommes et ses fans se sont dits très tristes de la nouvelle car « ils ne jouaient que pour partager leur joie » et « ont conquis les gens par leur grand charisme ».

D'après leur page, c'est ce à quoi ils ressemblaient il y a 13 ans (Photo : Facebook/Los-Chuparrecio)

Le groupe se dirigeait vers un concert (Photo : Facebook/Los-Chuparrecio)

Les autorités de l'État ont indiqué que dans la nuit du 22 mars, elles avaient été alertées de l'incendie d'une camionnette Ford F-150 1987, rouge, à l'intérieur de laquelle se trouvaient les corps des musiciens. Les victimes, selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, portaient des pantalons en jean et des t-shirts. Ils ont peut-être été torturés.

Ce matin-là, le procureur de Guanajuato Carlos Zamarripa a déclaré qu'il n'y avait pas de ligne d'enquête sur le massacre jusqu'à présent. Officieusement, il a été précisé que parmi les corps se trouvait celui d'un mineur, mais le procureur n'a pas confirmé l'information.

Ce sont trois membres de Los Chuparrecio, le groupe de musiciens calciné à Celaya (Photo : Facebook/Los-Chuparrecio)

Certaines versions sont également apparues dans lesquelles il était assuré que les responsables de la mort des musiciens étaient un groupe de trafiquants de drogue, mais jusqu'à présent, rien ne confirme ce fait.

D'autre part, la personne qui est restée en charge de la page Facebook de Los Chuparrecio a publié une vidéo de compilation avec une chanson du groupe et un grand nombre de photos des membres, dans certains cas, dans diverses présentations, dans d'autres, ils apparaissent avec des amis et dans d'autres ils sont plus appréciés. leurs vacances.

Les membres du groupe ont été voilés à 20 h le vendredi 25 mars.

