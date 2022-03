La 85e Convention bancaire s'est conclue vendredi sur des tons de cordialité entre l'Association des banques du Mexique (ABM) et le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador, après des jours marqués par des controverses avec la Banque du Mexique (Banxico) et la crise de la guerre conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Dans ses déclarations finales à la presse, Daniel Becker, le chef de file de l'ABM, a souligné que les banques « construisaient des ponts avec le gouvernement fédéral » pour « créer des banques plus fortes ».

« Avec une excellente communication, de bons messages, un président réactif et je suis sûr que nous serons en mesure de construire un système plus robuste », a déclaré le représentant du sommet du secteur financier, qui regroupe plus de 50 banques.

Lors de l'inauguration de la 85e Convention bancaire, le président Andrés Manuel López Obrador s'est excusé d'avoir révélé que la Banque du Mexique (Banxico) augmenterait son taux d'intérêt de 50 points de base. Il a dit qu'il pensait que l'annonce avait déjà été rendue publique. (Photo : EFE/David Guzman/Archives)

Après deux ans, la Convention bancaire est revenue à Acapulco en personne dans l'espoir de surmonter la crise pandémique, qui a provoqué une contraction historique de 8,2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2020 et un rebond de 4,8 % en 2021 au Mexique.

Malgré le message de Daniel Baker, la conférence a été marquée par la controverse créée par López Obrador, qui a brisé jeudi tout précédent en avançant la décision du Banco de México (Banxico) de relever le taux d'intérêt de 50 points de base à 6,5%, un pouvoir exclusif de la banque centrale.

Fait inhabituel, le président a présenté des excuses au conseil d'administration lors de la convention, un acte que Becker a maintenant reconnu.

« Cela nous confirme simplement que des hommes capables ont la capacité de rectifier, et la rectification me semble très puissante et en dit long sur le président », a déclaré Becker aux médias.

Photographie d'archive d'une femme montrant le nouveau billet de 200 pesos présenté lors d'un événement organisé par le Banco de México, à Mexico (Mexique). EFE/José Mendez

Le représentant de la direction financière, qui a annulé la cérémonie de clôture officielle et n'a donné qu'une conférence de presse au début, s'est également dit satisfait du message de López Obrador, bien qu'il lui ait demandé jeudi un dialogue plus « constructif » et des conditions de « certitude ».

« Positif. Le président, je pense que vous l'avez vu, comprend le secteur bancaire, sait que c'est une industrie importante, pertinente, que nous pouvons soutenir la croissance économique et, comme vous l'avez vu, très positive », a-t-il déclaré ce vendredi interrogé par la presse.

Il a également reconnu que le président « s'était engagé à ne faire aucune réforme à la banque », une promesse qu'il « a respectée ».

« Oui (c'est le signal que nous espérions), je pense que tant que la banque restera une banque inclusive avec une dimension sociale, nous aurons la capacité de nous mobiliser et je pense que dans ce sens, cela a été très satisfaisant », a-t-il répondu à la question expresse.

Le conflit de guerre entre la Russie et l'Ukraine a été un autre sujet abordé lors de la 85e Convention bancaire. (Photo : EFE/EPA/STRINGER)

Outre cette controverse, la convention a eu lieu dans l'ombre de la crise résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le dernier jour des conférences, l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et l'envoyé spécial des Nations unies pour les finances et le climat Mark Carney ont mis en garde contre les effets de la guerre en Ukraine qui affecteront le Mexique.

« Nous devons tout mettre en œuvre pour forcer la Russie à arrêter immédiatement l'invasion, et deuxièmement, je pense que nous devons également fournir un soutien humanitaire à tous ces réfugiés et à la population ukrainienne dont la vie a été affectée », a demandé Ban Ki-moon.

De son côté, Mark Carney a souligné que « la combinaison des prix élevés de l'énergie, parfois de la rareté, du risque de manque de charbon et du long terme en termes de compétitivité climatique va générer une transition ».

Le président de l'ABM a reconnu que la guerre avait abaissé les attentes de croissance au Mexique, qui est également confronté à une inflation de 7,29 % - selon le rapport de l'Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi) publié jeudi dernier - ce qui représente son plus haut niveau en deux décennies.

Photo : EFE/Sashenka Gutierrez/Archives

« La vérité est qu'il existe un environnement d'inflation élevée et un problème de guerre qui n'était pas sur le radar, nous devons suivre les événements et attendre, mais nous voyons une croissance qui peut se situer entre 2,5 % et 3,5 % », a déclaré Becker.

Malgré les perspectives, il a souligné la solidité et l'optimisme du système bancaire, considérant qu'au Mexique « les conditions sont prêtes à investir ».

« La tension qui existe entre les États-Unis et les pays asiatiques génère une opportunité de faire de la fabrication au Mexique, je pense que malgré le fait d'être dans un contexte très difficile, le Mexique est également dans une position très privilégiée et nous espérons que nous saisirons la valeur de ces possibilités », a-t-il conclu.

Avec des informations d'EFE

CONTINUEZ À LIRE :