Infobae en Ukraine : Entretien secret et exclusif avec Igor Terejov, maire de Kharkov : « Les Russes ont déjà attaqué 100 cibles civiles dans la ville, c'est une tentative de génocide »

Le rendez-vous pour l'entretien est inexact : « À une telle heure, vous devez être dans une telle zone. » Il n'y a pas et ne peut pas y avoir trop d'informations : Igor Terejov, maire de Kharkov, est aujourd'hui l'une des cibles militaires les plus importantes de la ville. Jusqu'à présent dans l'invasion, les forces russes ont déjà pris en otage 14 maires dans leur tentative d'obtenir la reddition et la prise de chaque ville. Mais Kharkiv l'a déjà annoncé à de nombreuses reprises : ils n'abandonneront pas.

Les troupes russes n'écoutent pas le message : de plus en plus de chars s'accumulent dans la ville et lancent de plus en plus de missiles. Son idée semble être de prendre le contrôle de Kharkov et d'en faire une base fondamentale pour le reste de l'invasion. C'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine en termes de taille et d'importance, et c'est également la deuxième plus grande ville d'Ukraine en termes de destruction. Selon les données officielles, plus de 1 100 bâtiments ont été attaqués, dont plus de 900 étaient résidentiels.

Terejov n'a pas imaginé cette gestion. Pendant une décennie, il a été le bras droit du maire Gennady Kernes, mais pas l'homme qui a pris les décisions. Il est arrivé au pouvoir élu par le peuple en novembre 2021, après la mort de Kernes des suites du COVID.

Sa vie a toutefois changé en février, pas avant. Au cours de la première semaine de l'invasion, des centaines de bombardements sont tombés dans le centre-ville et même son propre bureau a été attaqué. Aujourd'hui, l'administration générale de la ville est un bâtiment fissuré, et non plus des vitres ou des encadrements de portes. Un drapeau ukrainien était accroché à l'avant mais ne vole plus, blessé par l'un des impacts qui l'a laissé comme s'il était coincé dans une fenêtre.

« C'est une tentative de génocide contre le peuple ukrainien », dira-t-il dans l'interview, depuis la clandestinité d'un lieu que nous ne pouvons pas mentionner et qui était, en tout cas, un refuge temporaire pour avoir cette conversation, qui a dû être gardée secrète jusqu'à ce que nous soyons séparés de lui.

- Quelle est la situation à Kharkov aujourd'hui ?

-La situation est très difficile, il y a de nombreux attentats à la bombe chaque jour. Il est très difficile pour la population de vivre dans ces circonstances, beaucoup ont quitté la ville.

- Combien de personnes ont quitté la ville ?

-Un tiers, environ 500 000 personnes.

- Avez-vous des informations sur le nombre de personnes décédées à Kharkov ?

J'ai les chiffres, mais il n'est pas bon de donner ces informations pour ne pas pouvoir répondre. Je peux dire qu'au cours des deux derniers jours, il y a eu de nombreux bombardements très intenses, dont un dans un centre d'aide humanitaire, où des personnes qui se rendaient sur place pour recevoir de l'aide ont été attaquées.

- Pouvez-vous assurer que Poutine vise des civils ou uniquement des cibles militaires ?

-Ils ont ciblé spécifiquement les civils, pas seulement les militaires. Les troupes russes ont commis de nombreux crimes de guerre, près de 100 cibles civiles ont été attaquées et de nombreux bâtiments résidentiels ont été détruits.

- Comment les habitants de Kharkiv résistent-ils à ce qu'ils vivent ?

-Comprenez que c'est une vraie guerre, une guerre contre l'Ukraine, contre Kharkiv. C'est un génocide contre le peuple de Kharkiv, un génocide de civils et nous nous soulevons pour la liberté, pour notre indépendance, celle de nos familles, celle de nos enfants, et nous allons défendre notre territoire.

(Infographie : Marcelo Regalado)

- Êtes-vous prêt à résister à tout prix ?

-Bien sûr.

- Où sont les Russes exactement maintenant ?

-C'est mieux de demander aux soldats ukrainiens, je ne peux pas en parler.

- Comment imaginez-vous le futur de votre ville ?

-Après avoir gagné, nous devrons le reconstruire. Reconstruisez leurs ponts, leurs maisons, leurs infrastructures, leurs centres culturels, leurs parcs.

-Vous êtes maire depuis novembre 2021. Pouvez-vous me dire ce que les habitants de la ville pensaient de la Russie à l'époque et ce qu'ils ressentent aujourd'hui ?

-Dans notre ville, les gens parlent russe. Nos relations avec la Russie avant la guerre étaient normales. Il faut comprendre que presque tout le monde à Kharkov a un ami ou un membre de la famille en Russie. Mais nous savons que les relations avec eux et avec la Fédération de Russie ne seront plus les mêmes à partir de maintenant. Nous sommes unis contre l'agression russe.

- Et qu'adviendra-t-il des citoyens qui veulent toujours parler russe ?

-90 % de nos habitants parlent russe et nous n'avons jamais exercé de pression pour ne pas le faire, et nous n'avons eu aucun problème avec eux. Toutes ces histoires selon lesquelles ils ont été victimes de discrimination sont fausses.

- Y a-t-il encore beaucoup de saboteurs russes dans la ville ?

Je n'ai pas de chiffre, mais de nombreux groupes de saboteurs russes opèrent encore, et notre police s'efforce de les contenir tous.

-Cet entretien est dans un endroit secret, nous ne dirons pas où il est passé. Il faut être constamment en mouvement. Qu'est-ce que c'est de vivre avec une menace de mort permanente ?

Il n'y a aucune différence entre le maire et les habitants de Kharkiv. Nous sommes tous pareils et nous nous battons ensemble. Nous avons tous peur, mais nous nous battons toujours.

- Y a-t-il un endroit sûr à Kharkov ?

-Non, mais nous avons de nombreux abris, y compris le métro, où nous pouvons nous protéger.

- Avez-vous un message à transmettre au monde entier ?

« Oui, je tiens à dire que cette guerre doit être arrêtée le plus tôt possible et que nous devons reprendre nos territoires. Je veux également parler de nos héros, à commencer par l'armée, les défenses territoriales, les volontaires, les citoyens qui se battent héroïquement contre les forces russes.

-Beaucoup de gens disent que Kharkiv pourrait être le prochain Marioupol, que des attaques similaires pourraient survenir. Qu'est-ce que tu en penses ?

-Il est impossible de savoir ce que les Russes prévoient de faire, nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes soumis à des bombardements permanents et que nous sommes définitivement endommagés.

