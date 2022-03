Alejandro Marín demande de la retenue au cas où Taylor Hawkins serait décédé d'une overdose

Après la confirmation de la mort de Taylor Hawkins, le batteur du groupe Foo Fighters, les réseaux sociaux parlent d'une possible cause de décès et d'une surdose associée à la consommation de drogues.

Compte tenu de cela, le célèbre journaliste musical Alejandro Marín a appelé à la retenue et a écrit sur son compte Twitter : « Maintenant, ne commencez pas à blâmer le pays parce que Taylor est morte en Colombie si elle est morte d'une overdose, ne soyez pas si stupide. »

Pour le moment, on sait que le laboratoire et les chercheurs du SIJIN déménagent à l'hôtel Casa Medina où séjourne le groupe.

Dans un communiqué, le groupe a confirmé la mort du musicien de 50 ans :

« La famille des Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et inattendue de notre bien-aimée Taylor Hawkins. Leur esprit musical et leurs rires contagieux vivront avec nous pour toujours », commence la déclaration des Foo Fighters. « Nous adressons nos condoléances à sa femme, à ses enfants et à ses proches, et demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile. »

En cours de développement...

CONTINUEZ À LIRE :