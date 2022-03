Préparez-vous ! Voici le calendrier du carnaval de Barranquilla 2022

La capitale de l'Atlantique et ses habitants se préparent à recevoir à nouveau les 4 jours de festivités les plus importants de la ville, car après deux ans de pandémie et un an après avoir exécuté la célèbre fête par la virtualité, les festivités du Carnaval de Barranquilla 2022 auront lieu le Du 26 au 29 mars.

Il convient de rappeler que le carnaval a traditionnellement lieu en février, mais qu'en raison du quatrième pic de la pandémie, il a dû être reporté à la fin du mois de mars, dans le respect des protocoles de biosécurité, en fonction de la situation actuelle sur la planète.

À partir du samedi 26 mars, les participants pourront profiter au cours des jours suivants de 19 événements qui comprendront des interventions artistiques dans différentes parties de la ville, des présentations folkloriques, des défilés et des célébrations populaires telles que le carnaval de Soledad.

Pour cette nouvelle édition du carnaval de Barranquilla, les rois Valeria Charris Salcedo et Kevin Torres Valdés, qui sont les ambassadeurs de ce festival qui revient en personne dans la capitale atlantique, ont présenté ces derniers mois quelles seront les activités qui seront menées dans toute la ville et seront soyez prêts, comme les hôtes, à accueillir les résidents et les touristes qui aiment le carnaval.

Il convient également de noter que depuis le 1er mars, différentes activités ont été menées, telles que celle intitulée « Joselito Vive » avec l'exposition de macro-figures sur le Malecón del Río. Tout comme le 18 mars, le défilé Guacherna Esthercita Forero s'est tenu en hommage à Anibal Velásquez tout au long de la 44e course.

Dans le cadre des festivités populaires, le 19 mars a eu lieu le couronnement de la reine populaire, un événement qui a eu lieu sur le Grand Malecón del Rio. Pour sa part, le 20 mars, la présentation des Comparsas Tradition et Fantasy s'est tenue dans le parc du Sacré-Cœur.

Voici le calendrier depuis le 25 mars :

Vendredi 25 mars

Couronnement de la reine du carnaval : stade Romelio Martinez - 20 h 00

Présentation officielle de la couronne que portera Valeria Charris lors de la nuit du couronnement du Carnaval de Barranquilla 2022. Tiré d'Instagram @valecharris

Samedi 26 mars

Bataille de Flores : via 40 - 12:00 m.

Desfile Rey Momo : Calle 17 - 14 h 00

Soirée Dance the Street/Orchestra : Course par vial 50 - 17 h 00

Grand concert de carnaval : stade Romelio Martinez - 20 h 00

Dimanche 27 mars

Grande halte de Tradition et Folklore : Via 40 - 13h00.

Festival de l'orchestre : stade Romelio Martínez - 15 h 00

Soirée Dance the Street/Orchestra : Par Vial Carrera 50 - 17 h 00

Rencontre comique : Parque Olaya - 17 h 00

Festival de Lejanías : Cuchilla de Barrio Abajo - 19 h 00

Lundi 28 mars

Grand défilé des troupes : Via 40 - 13 h 00

Dance the Street/Tambo Night : Par vial Carrera 50 - 17 h 00

Rencontre comique : Parque Alamedas - 17 h 00

Mardi 29 mars

Joselito part avec ses cendres : Carrera 54 58th Street - 16h00.

