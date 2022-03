L'Union européenne et les États-Unis parviennent à un accord sur le transfert

(Bloomberg) L'Union européenne et les États-Unis ont sorti l'impasse d'un nouvel accord de transfert de données, qui pourrait empêcher un scénario catastrophique pour des géants de la technologie tels que Meta Platforms Inc et des milliers d'autres entreprises qui dépendent de la libre circulation de l'information à travers l'Atlantique.

L'UE et les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils étaient d'accord de principe sur un nouvel accord après l'annulation du précédent en raison de préoccupations concernant le pouvoir des agences américaines d'espionner des informations sans garanties appropriées de confidentialité.

Ce nouvel accord « permettra des flux de données prévisibles et fiables, tout en équilibrant la sécurité, le droit à la vie privée et la protection des données », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur Twitter vendredi.

Alors que les négociateurs doivent encore régler les détails les plus fins, le résultat pourrait mettre fin à l'incertitude concernant les flux de données qui a conduit Meta, propriétaire de Facebook, à avertir d'une éventuelle sortie de l'UE si le vide juridique persistait.

Les

craintes juridiques se sont intensifiées lorsque la Cour de justice de l'UE, la plus haute instance judiciaire du bloc, dans un arrêt surprise de 2020, a annulé le soi-disant « bouclier de protection des données », un accord de transfert transatlantique, en raison de la crainte de longue date que les données des citoyens ne soient pas à l'abri de la surveillance américaine.

Tout en maintenant un système contractuel distinct pour continuer à transférer des données, les doutes exprimés par les juges de l'UE concernant la protection des données aux États-Unis en ont fait également une alternative douteuse.

L'

accord politique de vendredi fait suite à la visite du président Joe Biden à Bruxelles, où il a également participé jeudi à des sommets consécutifs avec l'OTAN, le Groupe des Sept et l'UE.

L'accord visait à garantir la confidentialité et la sécurité des données et à protéger le trafic de données « qui constitue la base d'une relation économique de 7,1 billions de dollars entre les États-Unis et l'UE », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, à la presse vendredi à Air Force One à la suite de la session à Bruxelles.

L'accord « nous met vraiment en mesure de garantir que les entreprises technologiques américaines - les grandes entreprises, oui, mais surtout les petites et moyennes entreprises - seront protégées à mesure que nous avançons et seront en mesure d'opérer pleinement et en toute sécurité dans le cadre de la relation économique transatlantique entre les États-Unis et l'UE », a-t-il dit. Sullivan.

La décision de 2020 de la cour de l'UE a forcé les régulateurs des deux côtés de l'Atlantique et les autorités de protection des données de l'UE à revenir à la table de travail, pour faire face aux ramifications dans un contexte de doutes quant à la sécurité des données des utilisateurs de l'UE une fois qu'elles sont envoyées aux États-Unis. Cette décision signifiait que des milliers d'entreprises qui envoyaient des données commerciales aux États-Unis devaient rechercher d'autres moyens de maintenir la circulation de leurs données.

Les transferts de données sont en proie à des difficultés depuis des années, et les juges de l'UE n'ont pas peur d'intervenir. En 2015, la plus haute juridiction de l'UE a annulé un précédent système de transfert de données transatlantique, appelé Safe Harbor, de peur que les espions américains n'obtiennent un accès illimité aux données de l'UE.

La controverse remonte à 2013, lorsque l'ancien entrepreneur Edward Snowden a révélé la portée de l'espionnage de l'Agence nationale de sécurité américaine Max Schrems, militant pour la protection de la vie privée, a contesté Facebook devant les tribunaux irlandais, où la société de médias sociaux est basée en Europe, arguant que les données des citoyens de l'UE étaient menacées à l'époque il est transféré aux États-Unis.

Schrems a déclaré vendredi qu'il n'est pas convaincu que le nouveau projet d'accord résoudra les problèmes des précédents et s'est interrogé sur le calendrier de l'annonce.

« L'accord était apparemment un symbole que Von der Leyen voulait, mais il n'a pas le soutien d'experts à Bruxelles, car les États-Unis n'ont pas bougé », a déclaré Schrems dans un communiqué envoyé par e-mail. « Il est particulièrement consternant que les États-Unis aient prétendument utilisé la guerre contre l'Ukraine pour faire pression sur l'UE sur cette question économique. »

Note originale : La

panne de courant des grandes technologies devrait être évitée avec l'UE et les États-Unis Data Pact (1)

D'autres articles de ce type sont disponibles sur bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.