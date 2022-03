Les jeunes du programme Sacúdete font entendre leur voix à Carthagène

Dans le cadre de la quatrième édition du Skills Summit de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les sonnettes d'alarme du Cercle des idées ont retenti pour les 220 jeunes participants au programme Shake Up de l'Institut colombien pour le bien-être de la famille (ICBF). Venant de différentes régions du pays et prêts à exprimer leurs idées perturbatrices, ils finiront aujourd'hui de démontrer comment, grâce à leurs compétences, il est possible de créer des solutions aux défis sociaux qui se posent actuellement.

Au cours de la journée en cours, les participants participent à des mentorats pour élaborer les meilleures propositions et les présenter dans ce segment qui donne la parole aux adolescents et aux jeunes pour convaincre les jurys de la nécessité d'appliquer leurs idées dans les politiques destinées aux personnes, en particulier celles des communautés les plus vulnérables.

« The Ring of Ideas est la partie de la méthodologie Shake Yourself où les jeunes démontrent comment un leadership positif, des intelligences multiples et des compétences du 21e siècle sont capables de créer des solutions qui reflètent le pouvoir transformateur des jeunes », a déclaré Lina Arbeláez, directrice générale de l'ICBF.

Grâce à cela, les participants représentant plus de 10,5 millions de jeunes de toute la Colombie auront non seulement l'occasion d'échanger des expériences avec leurs pairs jusqu'à la fin de la journée, mais partageront avec le monde entier comment ils ont pu créer et renforcer leurs projets de vie dans un cadre juridique et de manière durable.

Suite à la crise sanitaire et économique sans précédent provoquée par la COVID-19, l'OCDE a appelé les pays à redoubler d'efforts pour renforcer les compétences des personnes afin que les plus vulnérables puissent répondre efficacement aux défis d'un monde en mutation, se transformer en virtualité, durabilité et démographie changer.

Dans cette optique, le thème de cette année, qui a été proposé par la Colombie et intitulé « Renforcer les capacités pour l'équité et la durabilité », cherche à ouvrir les portes à un débat franc et ouvert qui permettra aux hauts responsables des pays d'élucider des solutions pour l'emploi, l'éducation, le développement économique et innovation.

Avec les lettres sur la table, les participants au quota colombien, y compris des représentants du SENA, du ministère du Travail, du ministère de l'Éducation, de l'Agence des migrations, de l'Agence des frontières, du ministère des Affaires étrangères, entre autres, partagent leurs expériences en séances plénières, ainsi qu'en petit, des débats interactifs pour faciliter des discussions actives et transparentes.

Hier, c'était également le cadre idéal pour des invités internationaux tels que Kate Behncken, vice-présidente de Microsoft Philanthropies ; Linda Darling-Hammond, professeur à la Stanford University Graduate School in Education et lauréat du prix Nobel d'économie James Heckman, pour inspirer les participants à travers des conférences, le dont l'objectif est de permettre un échange d'apprentissages pour obtenir de meilleurs résultats en termes de politiques de compétences qui favorisent la prospérité, l'égalité, les opportunités et le bien-être de tous.

