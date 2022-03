Comme d'habitude, dans « MasterChef Celebrity », les surprises étaient à l'ordre du jour. Jeudi soir, un défi créatif a été organisé, et pour le démarrer, les célébrités ont reçu avec tous les honneurs Aida Morales, qui a été sélectionnée comme « La Reine de Chunchullo » pour sa préparation faite dans le test de la boîte mystère, battant Carlos et Estiwar G, les grands favoris pour gagner la première épingle de l'immunité du semaine.

Avec Aida déjà sur le balcon, elle était chargée de choisir les couples qui devraient montrer leurs meilleurs plats : Natalia est restée avec Maria T ; Christina avec Isabella ; Tatán avec Tostao ; Manuela à côté d'Aco ; Carolina avec Estiwar G ; Pamela et Ramiro ; Chicho et Carlos, et Corozo était avec Aida Bossa. Tout le monde avait 60 minutes pour préparer des plats à une seule condition : qu'ils ne soient préparés qu'au four.

Alors, les célébrités ont commencé à cuisiner. Dans la ronde des cuisines, les chefs ont trouvé plusieurs choses curieuses ; l'une d'elles a été détectée par Jorge Rausch lorsqu'il est passé devant Manuela et Aco Pérez : tous deux préparaient un « poulet à la sel ». Selon l'actrice, le plat est originaire d'Argentine et, bien que le chef ait douté, il a ensuite fait signe d'approbation.

D'autre part, les caméras se sont concentrées sur un contraste mettant en vedette Chicho et Carlos, qui étaient confiants ; et Carolina et Estiwar G, tous deux inquiets de la purée de pommes de terre. L'influenceur a indiqué à son partenaire le risque de le faire dans le mélangeur, mais elle était confiante et l'a utilisé pour déchiqueter le tubercule.

Carolina Gómez et Estiwar G dans le défi créatif de « MasterChef Celebrity » PHOTO : Canal RCN en direct

En outre, Nicolás de Zubiría s'est brûlé en manipulant l'un des récipients où Aida et Corozo cuisinaient leur plat, qui contenait également du poulet ; et alors que l'actrice montrait une inquiétude évidente, le troubadour a éclaté à haute voix.

Le temps étant écoulé, Claudia Bahamón a offert une autre surprise aux participants, car elle a annoncé que ce défi ne récompensait pas les gagnants, mais les pires plats avec des tabliers noirs. Immédiatement, plusieurs ont reproché la décision, et le présentateur a déclaré qu'à aucun moment on ne leur avait dit que le prix était une épinglette d'immunité. Ainsi, l'anxiété s'est accrue à Tostao et Tatán Mejia, les premiers à se déplacer vers le lutrin.

Les deux présentaient un « bonsaï » au chicharrón de porc appelé « Nous voulons une assiette ». Bien que Nicolás l'ait comblé d'éloges, il a recommandé au motocycliste de « prendre plus de risques », puisqu'il avait déjà vu une préparation similaire faite par lui. Les prochains à être évalués étaient Estiwar G et Carolina, et bien que la « tarte Estiwar » ait bon goût, le chef de Carthagène a senti l'amidon de la pomme de terre, et lui et Rausch ont été déçus lorsque l'actrice a avoué que la purée avait été faite dans le mélangeur.

Le moment de plaisanterie est venu gracieuseté de l'influenceur, qui a flirté avec sa compagne devant Claudia Bahamón, à qui il avait fait plusieurs gestes dans les chapitres précédents. Les rires ne manquaient pas parmi les chefs et les autres participants.

À partir de maintenant, les autres couples n'ont pas reçu de bons commentaires pour leurs plats, et l'une des raisons était que la grande majorité était faible en sel. À cet égard, quatre couples ont été condamnés avec le tablier noir : Ramiro et Pamela ; María T et Natalia ; Manuela et Aco, et le duo Chicho-Carlos.

Enfin, le défi de ce vendredi, les meilleurs plats seront récompensés par des épinglettes d'immunité.

