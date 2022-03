C'est ce que l'on sait des peuples indigènes du parc national de Bogotá après la journée de caractérisation : il y en a plus de 1 500

Conformément à la décision de tutelle de la Troisième Cour, basée à Suba, et après deux tentatives infructueuses, le District a réussi à effectuer, dans la matinée de ce jeudi 24 mars, la caractérisation du peuple indigène Embera installé dans le Parc national.

Comme indiqué par le District, le processus a commencé aux premières heures du matin avec l'installation d'un poste de commandement unifié, où le ministère de l'Intérieur et sa Direction des affaires autochtones et des minorités, le Secrétariat du gouvernement et le Haut Conseil pour la paix, les victimes et la réconciliation a accompagné le processus d'identification des membres de la communauté Embera, tout en garantissant la garantie de leurs droits.

Après la journée de travail avec les communautés autochtones du parc national, le Haut Conseil a indiqué que les données préliminaires du processus de caractérisation montraient que 275 familles Embera Chamí et Katío sont hébergées dans le secteur, soit un total de 747 personnes, tandis que, d'autres communautés autochtones groupes, étaient enregistrées 261 familles, soit 838 personnes.

Image des responsables du district lors du processus de caractérisation des familles autochtones dans le parc national. Photo : Haut Conseil de la paix à Bogotá

Ainsi, selon les données recueillies par le District, 536 familles autochtones sont actuellement installées dans le parc national, soit un total de 1 585 personnes.

« Il convient de noter que 90% des personnes appartenant au processus de Bakatá ne passent pas la nuit dans le parc national, puisqu'elles sont arrivées dans les dernières heures (entre mercredi soir et jeudi matin) », a précisé le Haut Conseil pour la paix.

D'autre part, l'entité a indiqué que, lors du processus de caractérisation, une brigade du ministère de la Santé était également présente, afin d'évaluer l'état de santé des communautés autochtones, et ainsi assurer des services médicaux pertinents.

Le processus de caractérisation des familles autochtones dans le parc national a également été accompagné par une brigade du ministère de la Santé, chargée de vérifier l'état de santé de la communauté. Photo : Haut Conseil de la paix à Bogotá

Après le jour de l'identification de la communauté indigène, le District devra entamer le processus de retour de ces familles dans leurs territoires ancestraux, comme cela a été fait les semaines précédentes avec les communautés indigènes installées dans le parc La Florida. À cette fin, un processus volontaire du peuple Embera doit être mis en œuvre, c'est-à-dire qu'un contrôle par lequel les familles souhaitent rentrer chez eux en vertu des garanties qui leur sont accordées par le gouvernement national sera identifié.

« À partir de la caractérisation, nous commencerons à rechercher des itinéraires qui, au sein de chaque peuple autochtone et en fonction de la situation particulière de chacun des habitants du parc national, peuvent trouver des solutions rapides », a déclaré lors d'un dialogue avec Noticias Caracol, le délégué du ministère public et garant des droits Ricardo Medina Rico.

Il convient de rappeler que le mardi 1er mars, l'Unité pour les victimes, en coopération avec le Secrétariat du gouvernement et le Haut Conseil pour la paix, les victimes et la réconciliation de Bogotá, a lancé le retour sur leurs territoires de 79 familles autochtones emberas qui se trouvaient dans l'unité de protection du parc La Florida .

Au total, selon Rodríguez, 58 familles sont retournées à Bagadó (Chocó) le 1er mars ; 12 sont retournées à Pueblo Rico (Risaralda), tandis que 9 autres sont retournées à Carmen de Atrato (Chocó).





