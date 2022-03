Ce sont les 10 colonies où le taux d'homicides volontaires est le plus élevé dans le CDMX

Selon le bureau du procureur général de Mexico (FGJ-CDMX), cinq maires ont concentré les 10 colonies présentant la plus forte incidence de crime d'homicide intentionnel depuis 2018 à ce jour.

Il s'agit de Cuauhtémoc, avec 3 colonies ; Venustiano Carranza, avec une ; Iztapalapa, avec trois ; Tlalpan, avec deux ; et Coyoacán, avec une.

Le rapport note que la colonie de Morelos a enregistré le plus grand nombre de victimes d'homicides intentionnels, avec 125 cas entre janvier 2019 et janvier 2022, dont 64 cas ont été enregistrés sur le territoire de Cuauhtémoc et 61 à Venustiano Carranza, tandis que la colonie Centro a enregistré 54 homicides intentionnels en cette période de temps.

Les deux colonies, Morelos et Centro, ont été l'un des principaux points d'opération du groupe criminel La Unión de Tepito, où il a influencé les 30 homicides enregistrés dans la colonie Doctores, qui se classe au troisième rang pour l'incidence de ce crime.

Colonia Morelos exécuté (Photo : Cuartoscuro)

La plupart de ces meurtres sont liés à la rivalité entre l'Union de Tepito et le groupe criminel Anti Union pour le territoire de vente de drogue, ainsi qu'à l'ajustement des comptes au sein du soi-disant « Drop by Drop », un mécanisme utilisé par un gang criminel dirigé par des citoyens colombiens pour prêter de l'argent aux commerçants principalement.

La quatrième place est occupée par la colonie de Central de Abasto dans le bureau du maire d'Iztapalapa, avec 29 homicides intentionnels. Le crime, dans cette partie de la ville, n'est pas associé à un gang criminel, mais à l'agression de commerçants et de locataires, ainsi qu'au règlement de comptes.

Avec 27 homicides, la colonie de San Andrés Totolapan à Tlalpan se classe cinquième et la zone centrale de Venustiano Carranza sixième avec 25 homicides.

Les colonies de Pedregal Santo Domingo à Coyoacán, San Miguel Topilejo de Tlalpan, l'armée de l'Est et Lomas de San Lorenzo, à Iztapalapa, ont enregistré 324 homicides volontaires entre 2019 et 2022.

Dans ces derniers quartiers de Mexico, au cours de l'administration actuelle, ont été influencés par les groupes criminels Los Maceros, Los Rorros et un vestige du cartel Tlahuac.