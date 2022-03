Profil de la quatrième étape de la Vuelta a Catalunya 2022, jour clé pour Nairo et Higuita

La quatrième étape de la compétition espagnole sera le jour le plus important pour atteindre une position au classement général, éloignant autant que possible les rivaux directs. C'est ce que devront faire les deux Colombiens s'ils veulent remporter le titre de la course dimanche prochain, le jour de la fin de la course.

Pour cette journée, on s'attend à ce qu'il y ait une grande bataille dans la montagne. Il sera donc important d'avoir le grégaire et le plus d'hommes possible au sommet pour contrôler le terrain pour, d'une part, mettre de l'ordre chez les rivaux et, d'autre part, économiser le plus d'énergie possible pour la fin.

Nairo a réalisé une bonne performance la veille, arrivant à la troisième place de l'étape juste derrière Ben O' Connor d'Ag2r Citröen qui a remporté la fraction et l'Espagnol Juan Ayuso de l'UAE Team Emirates.

Cela suggère que le boyacense est en très bon état pour cette journée, étant l'un des favoris selon les statistiques collectées par certains comptes Twitter dédiés à la génération de pronostics sur les compétitions cyclistes.

Parmi les statistiques, Esteban Chaves d'EF Education EasyPost et Sergio Higuita de Bora Hansgrohe figurent dans le top 20, qui pourraient également surprendre en fin de journée, car ils ont également été vus dans de bonnes conditions en montagne.

Surtout le champion national sur route Sergio Higuita, car le jour dernier, il est entré en même temps que Nairo Quintana en 4e position, battant d'autres rivaux pour obtenir la même place au classement général.

Pour cette journée, le terrain ne sera pas facile du tout, les coureurs devront être très attentifs à tous les mouvements de leurs rivaux, mais en plus de cela, ils devront faire attention aux descentes qui deviennent assez compliquées,

L'itinéraire partira de La Seu d'Urgell et Boí Taüll sur 166,7 km de parcours où le peloton devra franchir trois cols de montagne de première classe et deux sprints intermédiaires répartis sur tout le profil de la compétition catalane.

Les Colombiens débutent en tant que favoris de la quatrième étape de la Vuelta a Catalunya 2022. Image tirée de ProCyclingStats

La fin se ferait parmi un petit groupe de coureurs, bien qu'il puisse arriver que l'arrivée profite à un coureur d'arriver seul. Il ne s'agira pas d'une fermeture explosive, donc un sprint entre grimpeurs pourrait être exclu.

Les autres favoris pour cette journée montagneuse seraient Richard Carapaz d'Ineos Grenadiers, Joao Almeida de l'UEA Team Emirates, Iván Ramiro Sosa de l'équipe Movistar qui a participé à la course en aidant son leader Alejandro Valverde qui pourrait également être un vainqueur optionnel pour cette étape reine.

Nul doute que les Colombiens se battront ce jeudi, la diffusion de la scène par la télévision de la MRC, la seule chaîne autorisée à présenter le tour espagnol, sera donc incontournable.

Pendant ce temps, les jours suivants auront également un haut niveau de complexité, car le terrain propose tout et savoir comment passer ces itinéraires pour rester parmi les meilleurs de la course à votre arrivée à Barcelone, sera le prix élevé qui vous sera facturé lorsque vous gagnerez ou que vous serez en avance aujourd'hui.

