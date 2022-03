Paola Ochoa accusée de racisme à l'encontre de Francia Márquez

Le matin du 24 mars, une nouvelle polémique a déclenché la journaliste Paola Ochoa, après avoir fait un commentaire raciste contre Francia Márquez, qui est la formule vice-présidentielle de Gustavo Petro pour le Pacte historique.

Tout en parlant sur Blu Radio de qui sera la formule vice-présidentielle de Federico Gutiérrez, Ochoa a déclaré que l'ancien maire de Medellín choisirait un homme, car tout profil féminin serait « très strate six » par rapport à Francia Márquez, une femme d'origine africaine d'origine humble.

« Il va devoir nommer un homme parce que s'il obtient une femme, il aura l'air très mignon, très gentil, très strate six, comparé à la France », a déclaré Ochoa d'une manière condescendante.

Parmi les rires de Néstor Humberto Martínez et d'autres panélistes, Felipe Zuleta a remis en question la comparaison d'Ochoa.

Il convient de rappeler que la journaliste a été approchée par la campagne de Rodolfo Hernández pour être sa formule vice-présidentielle, mais les controverses dans lesquelles elle s'est retrouvée plongée, et qui sont à la fin de cet article, l'ont forcée à se retirer de l'aspiration.

Paola Ochoa n'a répondu qu'en retweetant le trille et en disant : « Peut-être que je ne vais pas voter pour Petro, mais j'adore Francia Márquez. » Ces déclarations ne se sont pas bien déroulées sur les réseaux sociaux, des centaines de commentaires sur Twitter étant devenus viraux accusant Paola Ochoa d'être raciste :

La journaliste est devenue célèbre pour une série de polémiques à la radio et dans ses chroniques. L'un d'eux a été lorsqu'il a demandé au gouvernement national de ne pas donner la priorité dans la vaccination aux personnes âgées, en disant : « Est-il logique d'administrer le vaccin en premier parmi ceux qui sont les plus susceptibles de mourir ? »

Le panéliste de la radio a également continué à remettre en question la priorité accordée aux personnes âgées, affirmant que si les jeunes et les adolescents qui « ont toute une vie devant eux » ne devaient pas être vaccinés en premier et a déclaré que cette idée venait d'une proposition du Boston Globe, l'un des journaux les plus importants de les États-Unis, qui a écrit un article intitulé « Vacciner les plus jeunes » dans lequel il expose les objectifs de cette initiative : maximiser l'efficacité du vaccin et minimiser les infections.

Comme l'explique Ochoa dans son texte, l'idée serait d'avoir les 'millennials', nés entre 1980 et 1993, et la génération Z, qui passent de 93 à 2000, au premier plan, « les deux grands groupes de patients asymptomatiques et ceux qui sont les plus responsables de la propagation du virus dans le monde entier ». En outre, il a déclaré que des journées de vaccination pourraient être mises en place dans les écoles, les universités, les cloîtres et les campus, ce qui simplifierait et réduirait les coûts et les obstacles dans tout le pays.

« Cela mettrait fin aux 'covid-parties' et aux rumbas clandestines, tandis qu'un nouvel air serait donné à l'industrie de la vie nocturne — bars, discothèques, cinémas, théâtres et restaurants — » et propose que ces espaces modifient leurs routines pour accueillir les jeunes qui ont déjà le vaccin, cependant, le Le gouvernement n'a parlé d'aucune possibilité de discrimination en raison de la personne qui a ou n'a pas le vaccin.

En juin 2021, Ochoa a déclaré que dans certaines régions, on pensait que le lait maternel pendant un ou deux ans provenait de pays sous-développés. S'adressant à la station, le journaliste a défendu le lait en pot et assuré qu'il n'y avait pas de vérité unique et que l'avantage du lait maternel était « très économique ».

J'ai quatre enfants, trois sont nés ici et un est né là-bas (États-Unis) et celui qui y est né nous a dit au pédiatre que nous devrions commencer à lui donner du lait en poudre au bout de trois mois, parce que ces laits sont super enrichis, ils contiennent beaucoup d'acides aminés, de minéraux, de vitamines et que précisément ce qu'il fait, c'est que les enfants peuvent se développer beaucoup plus rapidement en taille.

Mais l'une des controverses les plus importantes et les plus repercussives s'est produite lors de la grève nationale de 2021, quand Ochoa a demandé à l'un des dirigeants les plus importants de Buenaventura, Leonard Renteria, s'il ne pensait pas que bloquer le pont par lequel 60% de la marchandise est entrée était un dommage irréparable pour le pays. Cette position lui a valu une réponse énervée de la part du jeune artiste qui lui a dit « Irréparable pour qui, journaliste ? (...) La seule chose qui vous intéresse, d'après ce que je viens d'entendre, c'est que les marchandises vont et viennent. Mais qui pense aux Noirs et aux Noirs, aux indigènes, aux métis qui sont ici, qui travaillent pour que vous ayez tout le confort de votre foyer ? Qui y pense ? Nous devons donc travailler au détriment de n'importe quoi ? »

