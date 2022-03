Natacha de Crombrugghe : la police poursuit ses recherches deux mois après sa disparition

Deux mois après sa disparition, les recherches pour retrouver la touriste belge Natacha de Crombrugghe, dans la vallée de Colca, dans la province de Caylloma, région d'Arequipa, ne se sont pas arrêtées et elle est en charge de 30 policiers, qui recherchent également les 14 Kevin Ramos, un adolescent âgé d'un an, tombé dans les eaux de la rivière Colca le 25 janvier.

Le colonel de la PNP Luis Pacheco, chef de la région de police d'Arequipa, a indiqué que les troupes poursuivaient leurs recherches, mais dans des zones qui n'avaient jamais été visitées auparavant.

LA RECHERCHE SE POURSUIVRA

Cette semaine, les groupes de secours sont allés explorer des zones de la vallée du Colca qui n'avaient pas été inspectées auparavant, a indiqué le responsable, ajoutant que les travaux se poursuivraient dans les prochains jours. De plus, il a précisé que dans les prochains jours, une équipe d'enquête criminelle sera transférée dans la vallée de Colca car elle n'exclut aucune hypothèse.

DISPARITION DE NATACHA DE CROMBRUGGHE

La touriste Natacha de Crombrugghe a disparu le 24 janvier, après avoir quitté l'hôtel où elle séjournait dans le quartier de Cabanaconde , avec l'intention de visiter le Colca.

Les dernières personnes à avoir vu Natacha de Crombrugghe étaient une femme dédiée à la vente de luzerne pour animaux et un chauffeur de camion du secteur. connue sous le nom de San Miguel Pampa, dans le district de Cabanaconde. Les deux ont révélé qu'ils avaient vu une femme aux cheveux attachés portant des vêtements noirs, ce qui coïncidait avec la femme disparue.

La nouvelle de la disparition a été couverte de très près par les médias en Belgique et dans d'autres pays. En février, les parents du touriste sont arrivés à Arequipa pour aider à la recherche de leur fille, mais ils sont retournés dans leur pays après plusieurs jours de recherche. Pendant leur séjour à Arequipa, ils ont partagé ce message sur une station de radio locale.

« Aux nombreuses personnes qui se mobilisent et travaillent sans relâche pour retrouver Natacha : les guides et la police officielle et tous les bénévoles qui la recherchent à Cabanaconde et dans le canyon du Colca mais aussi en Belgique, où les amis de Natacha ont mené des enquêtes et apporté beaucoup de informations à la police ».

DISPARITION DE KEVIN RAMOS

L'adolescent Kevin Ramos est tombé dans les eaux de la rivière Colca le 25 janvier dans des circonstances qui font l'objet d'une enquête. La famille a déclaré que l'enfant serait tombé dans les eaux vives de la rivière, ceci après s'être rendu au pont Chacapi à Yanque, à Caylloma, avec quatre autres personnes qui seraient ses amis. Face à cette situation, ils recherchent eux-mêmes l'affluent afin de retrouver son corps.

Quelques jours plus tard, des baskets noires ont été trouvées et le plus jeune est recherché sur les rives, les rives gauche et droite, mais la découverte n'a pas abouti.

« Il y a de nombreux vêtements dans la rivière. Nous avons trouvé des slips, des polos, des t-shirts, des plongeurs, des manteaux, des tongs ; mais aucun n'appartenait à mon frère. Jusqu'à ce que nous voyions une chaussure noire, c'était tout », a déclaré le frère de Kevin.

« Je veux retrouver le corps de mon frère, c'est tout ce que je demande, pour lui donner une sépulture chrétienne », a-t-il conclu.

