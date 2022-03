Estiwar G a de nouveau flirté avec Claudia Bahamón et Carlos Báez a été félicité pour avoir présenté un plat unique dans « MasterChef Celebrity »

Ce mercredi est venu le défi que de nombreux fans de « MasterChef Celebrity » attendaient : celui de la boîte mystère ; et avant de les ouvrir, Jorge Rausch avait prédit que chacun serait différent, et en effet, c'était le cas.

Lorsqu'elles ont été découvertes, les célébrités ont trouvé une mauvaise surprise pour beaucoup : des parties telles que les yeux, le cerveau et le chunchullo du bœuf ont intégré les boîtes. Immédiatement, la grande majorité des candidats ont exprimé des visages de dégoût évident, à commencer par Tatán Mejia et Carlos Báez. Ainsi, le test a consisté à réaliser une préparation avec ces pièces, pas avant de bien les nettoyer, notamment le cerveau.

Toutes les célébrités avaient 60 minutes pour préparer, selon leur créativité, un plat qui avait bon goût et qui les rendrait dignes de la seule épingle d'immunité en jeu. Aucun n'a commencé comme un grand favori, à l'exception d'Estiwar G, qui a dû faire du chunchullo, un élément facile pour lui compte tenu des 'toxitours' qu'il a fait à Bogotá et pour lesquels il est célèbre.

C'était aussi à Carolina de faire un plat avec l'intestin du bœuf, et dans la ronde des chefs pour les cuisines, elle a indiqué qu'elle allait « internationaliser le chunchullo ». De son côté, Tatán a dit qu'elle ferait un sofrito avec ses yeux, et Natalia a dit à Nicolás de Zubiria qu'elle avait en tête de faire quelques tranches de cerveau avec des bananes mûres.

Cela peut vous intéresser : Vidéo : La forte réponse de Dani Duke lorsqu'on lui a demandé des comparaisons avec Luisa Castro, ex de La Liendra

PHOTO : Capture d'écran (CanalRCN en direct)

Après le temps imparti pour faire leurs préparatifs, les célébrités se sont préparées pour la phase d'évaluation. Seuls cinq sont passés devant les jurés, et le premier d'entre eux était Carlos, surprenant les chefs avec des tacos aux yeux appelés « oups, celui-ci je ne m'y attendais pas ». Nicolás de Zubiría a été le premier à passer et a déclaré que le plat était « phénoménal », et Jorge Rausch a fini de le catapulter en disant que c'était la première fois, dans toute la compétition, qu'un concurrent présentait un plat avec ses yeux cuits à la perfection.

Le deuxième à accéder au lutrin était Estiwar G, officiellement nommé « le roi du chunchullo ». Comme prévu, son plat était l'un des favoris des juges, car les morceaux de chinchulin farcis dans une base de banane, se combinaient bien. Mais cette saison de l'influenceur avait un nom et un prénom : Claudia Bahamón et il lui a fait savoir cela tandis que Rausch, Carpentier et de Zubiria ont goûté le plat.

« Mon chunchullo est une tactique pour séduire Claudia Bahamón », a déclaré l'homme de Bogota.

Aida Morales a été la quatrième participante à réussir. La « reine du chunchullo » a raconté une histoire de famille émotionnelle autour de sa création qui a également ravi les juges exigeants. En revanche, Manuela González et Isabella Santiago ont été les dernières à exposer leurs œuvres. Le premier fabriquait des « croquettes bien pensées » avec du cerveau, et Rausch et Carpentier ont tous deux soutenu que le sel était nécessaire sur la couverture des viscères. De son côté, la mannequin vénézuélienne a été interrogée sur ses côtes car certaines pommes de terre étaient crues.

Bien que tous n'aient pas été adoptés, la décision des jurys n'a pas été difficile, mais ils ont néanmoins choisi Aida Morales comme gagnante du défi, mais ils ont également fait une mention spéciale à Carlos pour ses réalisations dans le concours. Dans la discussion des trois chefs est venu le plat d'Estiwar G, mais par décision unanime, celui de l'actrice qui sera immunisé contre le prochain défi de la créativité a gagné.

CONTINUEZ À LIRE