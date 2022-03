Les Palestiniens de Gaza changent leurs études pour travailler en Israël

Lorsque Hussein a obtenu un permis pour aller travailler en Israël, ce Palestinien de Gaza n'a pas hésité une seconde à interrompre les études coûteuses qu'il était sur le point de terminer afin de gagner enfin sa vie.

Pouvoir travailler en dehors de cette enclave bloquée par Israël depuis 2007, c'est comme si « les portes du paradis s'ouvraient devant moi », explique le jeune homme qui poursuivait un master en relations publiques en territoire palestinien pauvre.

« Je n'ai pas travaillé depuis des années et j'ai 3 500 dollars de dettes pour payer mes études », ajoute ce père de trois enfants, qui préfère cacher son nom de famille parce qu'il a, comme d'autres, honte de devoir prendre de petits boulots en Israël pour gagner sa vie.

Après avoir quitté les salles de classe de l'université de Gaza il y a quelques mois, Hussein est livreur à Yafa, un quartier de Tel Aviv. Pour lui, ce travail est l'occasion d'améliorer les revenus de sa famille et, plus tard, de reprendre ses études.

La bande de Gaza, un petit territoire de plus de 2 millions d'habitants secoué par les guerres, a un taux de pauvreté de près de 60 pour cent et un chômage endémique d'environ 50 pour cent.

Le revenu par habitant est d'environ 1 400 dollars par an, selon les données officielles.

Mahmud, 40 ans, a été embauché dans un restaurant à Herzliya, une ville côtière au nord de Tel Aviv, après avoir travaillé pendant des années pour des organisations internationales à Gaza, qui figurent précisément parmi les employeurs les plus recherchés en raison de leurs salaires élevés.

- Reapertura -

Son diplôme en travail social ne lui est d'aucune utilité dans l'établissement où il travaille actuellement.

Mais en faisant de nombreuses heures supplémentaires, ce père de trois enfants peut gagner jusqu'à 550 shekels (170 dollars) par jour, en plus d'avoir la nourriture et le logement couverts, des chiffres qui sont loin des normes de Gaza.

En Israël, la majorité des travailleurs de Gaza gagnent entre 250 et 700 shekels (78 et 218 dollars) dans l'agriculture et la construction, bien plus que ce qu'ils gagneraient dans la bande, bien que sans sécurité sociale.

Depuis le blocus israélien de Gaza, une fois que le mouvement islamiste Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, « il n'y a plus d'opportunités d'emploi », regrette Mahmud.

Avant 2007 et le blocus israélien, quelque 120 000 Gazatis travaillaient en Israël.

En 2019, Israël a recommencé à octroyer des permis aux hommes mariés de plus de 26 ans qui répondent à certains critères de sécurité.

Ces derniers mois, après près d'un an et demi de fermeture du poste-frontière d'Erez dans le nord de Gaza en raison du coronavirus, les autorités israéliennes ont délivré 12 000 permis, la plupart d'une durée de six mois renouvelables.

Depuis lors, le parking du point de contrôle d'Erez, entre Gaza et Israël, regorge de taxis et de minibus qui les attendent.

- Sans protection sociale -

Le président du syndicat des travailleurs de Gaza, Sami al-Amsi, a déclaré qu'Israël pourrait accorder des permis à davantage de Palestiniens dans cette enclave dans un proche avenir. S'il y voit une bonne nouvelle, il demande aussi que la protection sociale soit garantie dans les contrats.

Actuellement, les habitants de Gaza ne sont couverts en cas d'accident que si leur employeur accepte de payer une assurance, ce qui est rarement le cas, explique l'organisation israélienne Kav LaOved, qui vient en aide à ce groupe.

Il y a quelques semaines, un Gazati a été percuté par un véhicule à son travail en Israël. Mais « sa famille n'a reçu aucune indemnisation », regrette Al Amsi.

Mais cela n'effraie pas Adham, un homme de 35 ans qui détient trois diplômes en santé publique et en informatique. « Je n'ai pas d'exigences, je pourrais travailler dans un restaurant, un supermarché ou une usine », dit-il.

Abou Oday ne doute pas non plus, qui a récemment demandé un permis.

« Je travaille depuis 15 ans en tant que journaliste indépendant », explique ce photojournaliste de 38 ans, qui préfère se présenter sous un pseudonyme. « Mais je n'ai pas de revenus décents sauf quand il y a une guerre », ajoute-t-il.

