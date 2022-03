Le fondateur de WikiLeaks épouse un ancien avocat en prison

L'Australien Julian Assange et sa fiancée, l'avocate sud-africaine Stella Moris, se marient mercredi dans une prison britannique de haute sécurité où le fondateur de WikiLeaks est détenu depuis son arrestation en 2019 à l'ambassade équatorienne à Londres.

Assange, 50 ans, tente par tous les moyens de ne pas être extradé vers les États-Unis, qui veulent le juger pour la publication de centaines de milliers de documents secrets, dont beaucoup ont révélé les exactions commises par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan.

La semaine dernière, la Cour suprême britannique lui a refusé la possibilité de faire appel de la reddition, pour laquelle le ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel a désormais le dernier mot.

Assange et Moris ont secrètement eu deux enfants pendant les près de sept années que l'Australien a vécu comme réfugié dans la légation équatorienne à Londres, où il a été arrêté en avril 2019 lorsque le président Lenin Moreno a retiré la protection que son prédécesseur Rafael Correa lui avait accordée en 2012.

En novembre, ils ont annoncé leurs fiançailles et obtenu l'autorisation de se marier à la prison de Belmarsh, au sud de la capitale.

Selon sa plateforme de soutien, la liaison sera assurée par un agent de l'état civil et seuls quatre invités et deux témoins seront présents.

La robe de la mariée, une jeune avocate qui a rejoint l'équipe de défenseurs d'Assange en 2011, a été conçue par la légendaire créatrice britannique Vivienne Westwood, âgée de 80 ans, qui soutient depuis longtemps la cause d'Assange.

L'Australien portera un kilt, dans un clin d'oeil à ses ancêtres.

- Échappement « toutes les ressources » -

Les invités doivent partir immédiatement après la cérémonie, mais des dizaines de sympathisants prévoient de se rassembler devant la prison, où Moris, qui a demandé des dons pour des frais juridiques au lieu de cadeaux, découpera un gâteau de mariage et prononcera un discours.

Assange est devenu un bourreau de travail pour les défenseurs de la liberté de la presse, qui accusent Washington d'essayer de réduire au silence les informations de sécurité pertinentes. Mais les autorités américaines affirment qu'il n'est pas un journaliste mais un pirate informatique et qu'il a mis en danger la vie de nombreux informateurs en publiant l'intégralité des documents sans les éditer au préalable.

S'il est reconnu coupable d'espionnage aux États-Unis, Assange pourrait être condamné à 175 ans de prison.

Sa défense, coordonnée par l'ancien juge espagnol Baltasar Garzón, a fait valoir qu'il pourrait se suicider s'il était exposé au système pénitentiaire américain. Et au début, il a réussi à obtenir de la justice britannique qu'elle lui donne raison.

Mais l'exécutif américain a fait appel et a convaincu les juges qu'il serait détenu dans de bonnes conditions, avec un traitement psychologique adéquat, et a obtenu le feu vert sur sa reddition.

« Nous allons épuiser toutes les ressources nationales et internationales pour défendre ceux qui n'ont commis aucun crime et qui ont héroïquement et courageusement résisté aux persécutions pendant plus de onze ans pour avoir défendu la liberté d'expression et l'accès à l'information », a déclaré Garzón, suggérant que sa bataille contre l'extradition Ça pourrait ne pas s'arrêter là.

