Le District a lancé un appel à initiatives pour réduire le gaspillage alimentaire

Le bureau du maire de Bogotá du ministère du Développement économique vient de lancer un appel à propositions visant des initiatives qui démontrent leur contribution à la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires (PDA).

L'appel est ouvert aux personnes physiques et/ou morales qui peuvent développer des idées pour l'utilisation d'aliments, qui ne sont pas commercialisés et qui peuvent être utilisés dans le cadre de la transformation technologique ou pour la production de bioénergie ou de compost ; ainsi que les personnes ou les groupes de personnes qui utilisent des aliments donnés pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FNS) de la communauté.

Au total, 10 initiatives seront sélectionnées, dans les trois catégories suivantes :

a) Transformation technologique : des projets ont été sélectionnés qui démontrent des stratégies qui réduisent les APD, en utilisant les aliments comme principale matière première pour leur transformation en un nouveau produit propre à la consommation humaine (conserves, produits déshydratés, pâtes, etc.).

Il doit s'agir de solutions innovantes, démontrant qu'ils travaillent sur une alternative liée à cette catégorie depuis une période supérieure ou égale à six mois, c'est-à-dire rentable, qui sont encadrées dans les directives légales et réglementaires du secteur alimentaire (entre autres aspects).

Cette catégorie vise à relier les communautés, les entreprises ou les entités qui utilisent les aliments à des fins sociales, des agriculteurs ou des paysans directement aux consommateurs.

b) Économie circulaire (bioénergie et compost) : Deux des dix initiatives seront sélectionnées dans cette catégorie et démontreront la bonne gestion des PDA à utiliser dans la production et la conversion sous différentes formes, que ce soit en tant que carburant ou production d'énergie avec des résultats positifs. Les proposants doivent démontrer un an de travail dans cette catégorie et doivent démontrer qu'ils ont déjà des résultats liés à cette catégorie.

c) Sécurité alimentaire : C'est la catégorie de caractère social dans laquelle les personnes physiques concentrent leurs efforts sur la contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en décidant de cuisiner, de produire et/ou de livrer des aliments sains à la population vulnérable de la ville de Bogotá.

Quelles sont les exigences de l'appel ?

La participation à cet appel est ouverte et gratuite et il est prévu que des personnes physiques et morales, des secteurs public et privé, puissent y participer.

L'appel comporte deux phases : une inscription et la génération d'une vidéo de trois minutes partageant votre initiative.

Les exigences suivantes doivent être respectées :

- Âge de la majorité (18 ans)

- De nationalité colombienne.

- Emplacement uniquement dans la ville de Bogota et ses villes.

- L'initiative proposée ne doit être liée à aucun processus d'initiatives précédemment stipulé par SDDE.

- Les informations fournies par le participant doivent être ouvertes à une utilisation gratuite, leur paternité doit exonérer les entités ou les groupes participants de toute erreur.

- Démontrer, avec les résultats, le fonctionnement antérieur de l'initiative (six mois pour les catégories a et b et un an pour la catégorie c).

- Les catégories a et b doivent démontrer que le produit obtenu à partir de PDA est viable, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient.

- Dans le cas d'initiatives axées sur la bioénergie et le compost (catégorie c)), il doit démontrer un produit viable actif et un travail communautaire.

Les initiatives présentées peuvent être menées comme suit :

*Les initiatives des catégories a et c lancées par des organisations reconnues ou légalement constituées, c'est-à-dire que les initiatives de ces catégories doivent démontrer leur efficacité.

*Initiatives de catégorie B par des personnes physiques avec preuve du fonctionnement de l'initiative.

La proposition doit être enregistrée via ce formulaire.

Une fois l'appel enregistré, les parties intéressées doivent envoyer une vidéo de trois minutes à conv633bog@gmail.com, montrant leur travail, leurs installations (le cas échéant), la reconnaissance de votre initiative par la communauté, l'impact sur la réduction des PDA et pourquoi pensez-vous que vous devriez être bénéficiaire de l'appel (entre autres aspects).

Pour connaître les règles complètes, vous pouvez accéder ici.

