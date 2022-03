La menace de Natanael Cano après un combat lors d'une fête

Le dernier week-end de mars, un enregistrement est devenu viral dans lequel Natanael Cano a jeté un récipient de nourriture frite lors d'une fête pour soi-disant se défendre, mais cette action a déclenché une grande rixe lors de la réunion que plusieurs jeunes ont eue dans une boîte de nuit de Sonora.

Par la suite, le chanteur a publié une série d'histoires sur son compte Instagram où il racontait tout ce qui s'était passé, montrait les poings meurtris de ses amis, regrettait de ne pas être celui qui avait « brisé sa mère* » le garçon qui avait initié l'agression et lui avait même lancé une série de menaces, car il L'a attendu à la sortie de l'endroit, mais il s'est enfui.

Dans ses différentes histoires temporelles, l'interprète de chansons telles que Amor Tumbado et Porte exuberante a exprimé ce qui suit : « Je suis à Sonora, dans mon pays avec tous mes amis et soudain il en fait un ped* a vato. Demandez-lui comment s'est comporté ce stupide type. On a brisé toute sa mère ! Et je l'attendais à la sortie, mais il n'est jamais sorti, il est allé le long de la plage mais partout où je te vois. Il y a des vidéos enregistrées. »

(Photo : TikTok)

Nathanaël a également envoyé un message menaçant et a assuré que lui et son groupe d'amis prendraient à nouveau des mesures contre le groupe de garçons qui a commencé le problème, vers la fin de leurs histoires, il les a appelés « cholos », sans préciser ce qu'il voulait dire en particulier :

L'incident a même fait tomber une personne dans la piscine du restaurant et certaines jeunes femmes ont commencé à s'éloigner du problème pour ne pas se blesser, la sécurité des entreprises est rapidement arrivée et a retenu certaines des personnes impliquées pour arrêter le combat.

(Photo : TikTok)

Bien qu'il n'y ait pas une seule version de ce qui s'est passé, on sait que le conflit n'est pas né en raison d'une différence musicale, selon le célèbre chanteur de corridos tumbados, il voulait simplement passer une agréable nuit avec ses amis et a répondu à une attaque.

La vidéo des événements a été diffusée sur divers réseaux tels que TikTok et Instagram, tout comme sa réponse aux événements, bien que de nombreux fans de Natanael Cano aient soutenu le chanteur et remercié de ne pas avoir été blessé, une partie de son public a également critiqué le fait qu'il avait participé à une rixe au lieu de préserver tranquillité.

D'un autre côté, il y avait ceux qui ont pris la situation avec humour et ont même apporté quelques modifications à la vidéo du combat avec des audios TikTok amusants ; jusqu'à présent, aucun cas de blessure grave n'a été signalé.

(Photo : TikTok)

Le jeune homme de 20 ans a déjà eu d'autres controverses, car fin 2021, il aurait posé avec une arme à feu dans une vidéo Instagram et déclenché une vague de critiques « pour sa vie d'excès ». À cet égard, Natanael Cano a écrit un message aux médias, a pris une capture d'écran de certaines notes journalistiques écrites sur le sujet et a critiqué la couverture qu'elles ont fournie. Il a même affirmé que les concerts qu'il offrait dans l'Auditorium BB, où il avait une salle comble, n'avaient pas été diffusés.

« L'un est Morro et il vaut un coq, comment puis-je leur dire, buuu. Mais ils ne parlent pas du départ de la mère que nous avons donné à l'auditorium pendant deux jours. Je suis reconnaissant à mon peuple du passé CDMX », a écrit le chanteur d'Amor Tumbado.

C'est par le biais de son profil Instagram qu'il a posté l'enregistrement où il a dit « Ils oublient où ils vont, au verg* ». À l'intérieur de la voiture où il voyageait se trouvait le reste de l'équipe de travail de Natael Cano. Tout le monde a apprécié la musique et le paysage urbain que propose Mexico.

