HRW dénonce les violences contre la communauté LGBT en Irak

BAGDAD (AP) — Une femme transsexuelle a déclaré que plusieurs hommes l'avaient battue, jetée dans une benne à ordures, coupée et incendiée avant d'être secourue. Un homosexuel a raconté que son petit ami avait été assassiné sous ses yeux. Une lesbienne a été poignardée à la jambe et avertie de mettre fin à son « comportement immoral ».

Ces histoires font partie d'un rapport de Human Rights Watch qui accuse des groupes armés en Irak d'avoir enlevé, violé, torturé et tué des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels en toute impunité. Le gouvernement irakien, a-t-il ajouté, n'a pas traduit les responsables en justice.

Publié mercredi, le rapport du groupe basé à New York, en collaboration avec l'organisation irakienne de défense des droits des LGBT Iraqueer, accuse également la police et les forces de sécurité d'être souvent complices d'aggraver la violence contre la communauté et d'arrêter des personnes « en raison de leur apparence non normative ».

Le rapport présente une image où les personnes LGBT sont harcelées sur plusieurs fronts, y compris la « violence extrême » de la part des membres de la famille, le harcèlement de rue, et la persécution numérique et le harcèlement par des groupes armés sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres, a-t-il ajouté.

« Les attaques contre les Irakiens LGBT sont devenues multifrontales et les méthodes d'attaque se sont développées », a déclaré Rasha Younes, chercheuse sur les droits des LGBT au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour HRW et l'un des auteurs du rapport, en réponse aux questions envoyées par courrier électronique.

Selon le rapport, « de nombreuses personnes LGBT se disent obligées de cacher qui elles sont pour rester en vie ».

Dans une grande partie du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, les personnes LGBT et les groupes de défense des droits sont confrontés à la violence et à la discrimination, et la plupart des pays de la région ont des lois qui criminalisent les relations homosexuelles, a déclaré Younes, ajoutant que là où cela ne se produit pas, d'autres lois sont utilisées pour attaquer la communauté.

Plus précisément en Irak, « la culture de l'impunité et l'absence relative d'État de droit (...) permettent aux groupes armés d'éviter les sanctions pour les violences contre les Irakiens ordinaires, y compris les personnes LGBT », a-t-il dit.

Selon le rapport, les groupes armés soupçonnés d'abus communautaires se trouvent principalement au sein des Forces de mobilisation du peuple, un groupe de milices sanctionnées par le gouvernement dont les plus puissantes sont des chiites soutenus par l'Iran.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le général de division Khaled al-Muhanna, a démenti les attaques des forces de sécurité contre les homosexuels. Un commandant de niveau intermédiaire d'une puissante faction du FMP contactée par The Associated Press a également rejeté les allégations et a souligné que la violence provenait probablement de leurs familles.

Le groupe extrémiste État islamique, qui à l'apogée de son pouvoir contrôlait une grande partie de la Syrie et de l'Irak, a réservé l'une de ses méthodes de meurtre les plus brutales aux personnes soupçonnées d'être homosexuelles : les jeter dans le vide depuis les toits.

Le rapport était basé en partie sur 54 entretiens avec des Irakiens LGBT. Human Rights Watch a mené ses recherches entre juin et novembre 2021.

Fam a rapporté depuis le Caire. Le journaliste de l'Associated Press, Qassim Abdul-Zahra, à Bagdad, a contribué à ce bureau.

La couverture religieuse de The Associated Press est soutenue par une collaboration avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L'AP est seul responsable du contenu.