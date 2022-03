Going for Mexico a mis en garde contre des poursuites judiciaires après que Delfina Gomez a annulé la discussion sur les écoles

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Après avoir pris connaissance de la publication d'un accord éliminant, au niveau fédéral, le programme des écoles à temps plein (PETC), la Coalition Va por México à la Chambre des députés a exhorté le chef du secrétaire de l'éducation publique (SEP), Delfina Gómez Álvarez, pour rencontrer le Conseil de coordination politique (Jucopo) à San Lázaro.

Et le 22 mars, la secrétaire a annulé la réunion avec les membres de Jucopo, au motif qu'elle n'avait pas les éléments nécessaires à la réunion avec les législateurs, elle a donc demandé une semaine supplémentaire.

Face à cela, Luis Espinosa Cházaro, coordinateur des députés du Parti de la révolution démocratique (PRD), a déclaré qu'il n'y avait pas de date précise à laquelle le responsable viendrait rencontrer la chambre basse et les législateurs du Comité spécial, qui a été formé pour analyser les disparition du programme School of Time Terminée.

La secrétaire a annulé la réunion au motif qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour la réunion (EFE/Luis Ramírez)

Le perredist a averti que s'ils continuaient à reporter ou à ne pas assister à l'appel, la question passerait à la session plénière afin de prendre les décisions qui correspondent constitutionnellement et légalement.

Par conséquent, il a déclaré qu'au cas où la secrétaire ne comparaîtrait pas à la réunion, son groupe parlementaire lui demanderait de comparaître devant la session plénière de San Lazaro sur ce programme qui a bénéficié à 3,6 millions de filles et de garçons dans l'éducation de base.

Le perredist a averti que si l'appel continuait d'être reporté, la question serait portée à la session plénière (Photo : Armando Monroy/Cuartoscuro.com)

« Je lance un appel très respectueux au secrétaire pour qu'il réponde à cette invitation, afin que dans les plus brefs délais les écoles à temps plein puissent être rétabli ou remplacé par un programme qui profite à près de 4 millions d'enfants », a-t-il dit.

Le législateur a ajouté qu'il est important que la présence du secrétaire ne soit plus reportée, puisqu'il a assuré qu' « il y a un grand mécontentement social » de la part des parents concernant l'annulation du programme. « Nous voulions empêcher que cela ne devienne politisé parce que ce que nous voulons, c'est que les enfants en bénéficient », a-t-il dit.

Espinosa Cházaro a parlé de leur rencontre à San Lazaro avec la secrétaire Delfina Gómez (Photo : María Martínez/Cuartoscuro.com)

Il convient de rappeler que le 15 mars, Espinosa Cházaro a parlé de la réunion qu'ils ont eue à San Lazaro avec La secrétaire Delfina Gomez.

Lors d'une conférence de presse, la coordinatrice du PRD a indiqué que la proposition pour la ministre de l'Éducation d'assister et d'expliquer la disparition du programme avait été faite par son banc, et avait l'approbation de Morena et de tous les partis politiques.

Lors de la réunion, prévue le 22 mars à la Chambre des députés, il sera interrogé sur le sort des 3,6 millions d'enfants et d'adolescents qui ont bénéficié du programme.

« Nous allons nous demander pourquoi un programme qui était en pleine croissance et qui était bien qualifié, avec une norme, avec de la transparence, avec des résultats, disparaîtra, et nous allons demander là où c'était, ils alloueront les ressources, ils disent ne pas savoir, le problème qui, dans le budget 2022, a été qualifié d'important ressource pour les écoles à temps plein, et nous savons qu'avec l'expérience qu'elle a à Texcoco, la secrétaire Delfina Gómez n'a pas la meilleure réputation pour gérer les ressources », a déclaré Espinosa Chazaro.

