L'Équateur a du mal à faire face au Paraguay au championnat du monde

L'Equateur, frappé par l'absence de certains de ses chiffres, est à la recherche de joueurs dans de « meilleures conditions » pour affronter un match décisif contre le Paraguay pour l'avant-dernière date des qualifications pour la Coupe du monde Qatar-2022, a déclaré mardi l'entraîneur Gustavo Alfaro.

« J'ai besoin de onze joueurs qui ont 100 % de leurs chances parce que ce que nous allons jouer n'est ni plus ni moins que la qualification pour une Coupe du monde et c'est là que nous devons essayer de mettre les joueurs les plus en mesure de relever ce défi qui sera physique, footballistique et mental », a déclaré Alfaro. lors d'une conférence de presse.

L'Équateur, troisième des qualifications sud-américaines avec 25 points, est très proche de remporter son billet direct pour le Qatar aux côtés du Brésil et de l'Argentine déjà qualifiés.

Le sélectionneur argentin, qui dirige pour la première fois une équipe nationale, a déploré les pertes du drapeau tricolore pour le match de jeudi prochain, qui se jouera à Ciudad del Este au Paraguay.

L'équipe nationale équatorienne ne comptera pas pour ce match avec Moisés Caicedo, Alan Franco et le rapide Gonzalo Plata, en raison d'une suspension.

Parmi les blessés et dans le doute figurent Romario Ibarra et Enner Valencia.

« Nous dépendons de la quantité et de la qualité des outsiders dont nous disposons » pour définir la stratégie du match contre les Guaranis, sans aucune chance d'obtenir un quota pour le trimestre 2022.

Alfaro a reconnu que malgré le fait que le Paraguay soit laissé de côté de l'épreuve de la coupe du monde, son entraîneur, Guillermo Barros Schelotto, veut « commencer à donner sa marque » à l'équipe avec de jeunes joueurs « qui font les choses bien dans leurs clubs ».

Le volant Jeremy Sarmiento, pour sa part, a estimé qu'il s'agirait d'une rencontre « difficile ».

« Ce sera une finale, ils ne nous laisseront rien faire, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Nous devons être bien concentrés pour ce match et nous qualifier pour ce même match », a commenté Sarmiento lors de la même conférence de presse virtuelle, qui a estimé que c'était un match « difficile ».

Après avoir affronté le Paraguay, le drapeau tricolore mesurera sa force avec l'albiceleste à Guayaquil le 29 mars.

Alors qu'il ne reste plus que deux matchs avant la clôture des qualifications sud-américaines, Alfaro a souligné le « sentiment d'appartenance » que possède son équipe, composée majoritairement de jeunes ayant une moyenne d'âge de 23 ans.

Et il a rappelé que « l'attitude est plus importante que la tactique » sur le court.

pld/ol