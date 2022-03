La Vibra del Vacile se tiendra du 25 au 27 mars à Barranquilla

Du 25 au 27 mars, La Vibra del Vacile se tiendra à Barranquilla avec trois événements, qui auront des expressions de style, artistiques et culturelles, qui serviront de plate-forme à tous ceux qui veulent montrer leur talent dans un espace où la musique ne se démode pas.

Cela se tiendra au Kilymandiaro Sunset Paradise, un lieu touristique depuis des années. L'événement est né de la fusion entre Vibra Agencia Creativa et El colectivo del vacile, deux entreprises qui innovent dans les espaces et qui divertissent Barranquilleros et la côte atlantique depuis 15 ans.

« C'est un événement qui nous unit tous, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, le sentiment d'avoir besoin de quelque chose de plus nous fait devenir un. Un tremblement de terre de saveur qui a son épicentre à Barranquilla, dans lequel nous allons récupérer ce qui est à nous, nous l'avons déjà fait avec la rivière, maintenant nous allons sauver notre histoire », a déclaré Angelica Jaramillo, organisatrice du Festival.

Le 25 mars, La Poppera aura lieu, un événement diversifié, coloré et amusant qui ne traite pas les stéréotypes, notamment le célèbre festival de Barranquilla et qui se tiendra au Kilymandiaro Sunset Paradise. Il est à noter qu'il vise à rendre hommage à la culture pop.

En outre, il cherche à revendiquer des espaces et des scénarios pour exprimer un message d'inclusion et rendre visibles toutes les formes d'être basées sur la culture pop et queer, créant ainsi une atmosphère d'amour, de respect et de liberté.

La Poppera emmènera les participants à l'adolescence avec des artistes tels que Britney Spears et son combo, ainsi que le méfait des Caraïbes adapté à ce que nous sommes aujourd'hui.

« Cette fête nous désinhibe, nous fait perdre le contrôle, nous invite à nous exprimer avec notre corps à travers la danse avec la vague du reggaeton, du flow. La puissance de la musique est devenue sensuelle, nocturne et vibrante, nous rapprochant de notre premier amour, cette danse peau à peau qui nous a appris et nous a rapprochés de nos rythmes caribéens et de nos origines », a déclaré Jaramillo.

Ils apprécieront également Alistate que Estoy Suelta Como Gabete, qui est la touche urbaine de l'événement, qui réunira les amateurs de ce genre.

Le 27 mars, aura lieu la Maison Berbe, une fête dédiée au folklore de Barranquilla avec son essence, ses percussions, ses rythmes dansés « apretao », la tradition de toute la Caraïbe qui se réunit sur la plage de Barranquilla avec des artistes tels que Alfredo de la fe, Aníbal Velásquez, Son Palenque, Herederos de Petrona, Alivio DJ, Cronopiano, Verbena caliente b2b, entre autres.

« Cette soirée reprend les rythmes ancestraux des Caraïbes avec le vaporwave, qui a une ambiance électronique, jazzy, cyberpunk et afrocumbia. Selon nos mots, nous sommes allés avec tout au secours du picó, de la verveine, du champeta africain, du bembé et des rythmes afro-latins. De là vient la Maison Berbe, la maison de tout ce qui est sacré », ont déclaré les organisateurs de la Maison Berbe.

Cet événement est un lieu de rencontre musical depuis 10 ans, qui puise l'inspiration du « vaporwave », un son né il y a une dizaine d'années, et qui a créé une fascination presque nostalgique pour les années 1980 et 90, mais adapté à notre culture.

