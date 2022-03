Orchestra 33, Alzate et Francy donneront un concert de solidarité en raison de l'annulation du Jamming Festival

L'orchestre La 33 a annoncé via ses réseaux sociaux que ce dimanche 20 mars, il organiserait un concert gratuit à Ibagué, après l'annonce du report du Jamming Festival, qui devait se tenir ce week-end dans cette ville.

« Au nom de La 33, nous regrettons profondément ce qui se passe avec Jamming et nous nous unissons en solidarité avec la production, avec l'équipe technique, avec nos collègues, nationaux et internationaux, avec les marchands, les artisans, bien sûr avec les participants et avec la ville d'Ibagué, qui regardaient cet événement. une option importante pour la relance économique et culturelle », a déclaré l'un des membres du groupe dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Alzate, Zafra Show et Francy seront aux côtés du groupe. Il s'agit d'un concert de solidarité appelé « Tolima United Forward », soutenu par le gouvernement de Tolima. L'entrée sera gratuite. L'événement aura lieu sur le parking du centre commercial Arkadentro et débutera à 18h00.

« Le 33, dans le but de soulager les parties touchées et avec le soutien du gouvernement local, nous avons décidé de donner un concert gratuit dans la ville d'Ibague. Nous espérons que cette décision sera accueillie de manière positive et qu'elle contribuera à surmonter cette situation qui a choqué tant d'entre nous. Nous n'allons pas manquer de parti, Ibagué », a déclaré le groupe.

Il est à noter que Jamming allait réunir environ 94 artistes de genres tels que le reggae, la salsa, le rock, le rap et le reggaeton. En outre, quelques jours auparavant, des rumeurs d'une éventuelle annulation avaient commencé, des groupes tels que Black Eyed Peas, confirmés sur l'affiche, ayant annulé leur participation et Los Cafres, Irie Kingz, Jah Cure, Maldita Vecindad et Vicentico se sont joints.

L'annulation du festival de Jamming a entraîné des manifestations et des scandales, ainsi que des pertes économiques, de sorte que les autorités d'Ibagué ont dû prendre des mesures pour atténuer ces dommages dans la ville ce week-end en raison du report. Pendant ce temps, les organisateurs ont déclaré dans un communiqué : « Nous nous excusons pour toutes les personnes touchées et espérons qu'elles seront en mesure de comprendre nos arguments qui ont conduit à cette décision difficile. »

De nombreux entrepreneurs qui avaient un espace lors de l'événement pour vendre leurs produits et services sont parmi les plus touchés. La communauté s'est donc jointe et a créé un compte Instagram appelé Emprenjamming pour aider à diffuser la situation de ces commerçants, ainsi que pour leur fournir une aide et des conseils juridiques.

Ce compte a été ouvert le 19 mars, il compte déjà plus de 1 680 abonnés et publie du contenu à partir d'endroits destinés aux personnes concernées pour promouvoir et vendre tout ce qu'elles avaient déjà préparé pour ces trois jours.

Pour sa part, la Surintendance de l'industrie et du commerce (SIC) a ouvert une enquête et imposé une série de mesures à l'encontre de Buena Vibra Eventos. Cette enquête a débuté le 11 mars, lorsque le SIC a demandé des informations à la société, mais celle-ci n'a pas respecté les instructions. En outre, aucun représentant de l'entreprise n'a assisté à la table de travail convoquée d'urgence par le SIC le 14 mars, causant des dommages aux consommateurs.

Le SIC a ordonné à cette société de cesser la promotion, la publicité et la vente de l'événement Jamming Festival 2023, cette disposition demeurera jusqu'à ce qu'il y ait une réponse et une solution à celle qui a été annulée.

De même, il vérifiera les conséquences juridiques lors de l'annonce de l'annulation de l'événement de masse avec un préavis d'un jour seulement et les plaintes reçues seront transmises au Bureau du procureur général pour que l'accusation détermine dans le cadre de sa compétence si un crime a été commis.

