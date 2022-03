Les États-Unis bloquent les Russes à la frontière et acceptent les Ukrainiens

TIJUANA, Mexique (AP) - Environ trois douzaines de Russes demandeurs d'asile n'ont pas pu entrer aux États-Unis depuis le Mexique vendredi, tandis qu'un groupe d'Ukrainiens ont franchi la frontière après avoir montré leur passeport.

La scène reflète un changement silencieux mais sans équivoque dans le traitement différent des Russes et des Ukrainiens qui entrent au Mexique en tant que touristes et s'envolent pour Tijuana, dans l'espoir d'entrer aux États-Unis pour obtenir l'asile.

Les Russes — 34 en date de vendredi — avaient campé pendant plusieurs jours devant le poste frontalier le plus achalandé des États-Unis avec le Mexique, deux jours après que les autorités municipales de Tijuana leur aient gentiment demandé de partir.

Les Russes étaient assis sur des nattes et des couvertures, regardaient leurs smartphones, parlaient et mangeaient des collations, avec des sacs de couchage et des landaus à côté d'eux. Un flot constant de passants est passé à côté de lui pour traverser la frontière. Cinq filles étaient assises en groupe et parlaient, certaines tenant des animaux en peluche.

Quelques jours plus tôt, certains Russes avaient été autorisés à se rendre aux États-Unis au poste-frontière de San Ysidro, tandis que certains Ukrainiens en avaient été empêchés. Mais vendredi, ce sont les Russes qui n'ont pas réussi à passer et les Ukrainiens ont été admis après de courtes attentes.

« C'est très difficile de comprendre comment ils prennent des décisions », a déclaré Iirina Zolinka, une Russe de 40 ans qui a campé pendant la nuit avec sa famille de sept personnes après son arrivée jeudi à Tijuana.

Erika Pinheiro, directrice des litiges et des politiques du groupe militant Al Otro Lado, a déclaré que les États-Unis avaient commencé à admettre tous les Ukrainiens mardi grâce à un permis humanitaire d'un an, tout en bloquant tous les Russes. Il n'y a pas eu d'annonce officielle.

Dans un mémo daté du 11 mars mais publié jeudi, le département de la Sécurité intérieure a indiqué aux autorités frontalières que les Ukrainiens pouvaient être exemptés de limites d'asile larges conçues pour empêcher la propagation de la COVID-19. Il a précisé que les décisions concernant les Ukrainiens seront prises au cas par cas, mais il n'a pas mentionné les Russes.

« Le département de la Sécurité intérieure reconnaît que la guerre d'agression injustifiée de la Russie contre l'Ukraine a créé une crise humanitaire », indique le mémorandum.

Les migrants russes à Tijuana étaient assis à côté d'une file de centaines d'habitants de la frontière qui attendaient de traverser la frontière en marchant en direction de San Diego. La ligne se déplaçait en douceur.

Un migrant russe de 32 ans qui est resté au poste frontière depuis son arrivée à Tijuana avec sa femme il y a cinq jours n'a pas voulu partir de peur de rater une occasion soudaine.

Quelques heures après son arrivée, le migrant, qui ne s'est identifié comme Mark que de peur que sa famille en Russie ne subisse des représailles, a vu que trois Russes étaient autorisés à passer aux États-Unis. Au bout de six heures, les autorités américaines lui ont rendu son passeport et ont déclaré que seuls les Ukrainiens étaient acceptés.

« Les Ukrainiens et les Russes souffrent à cause d'un seul homme », a déclaré Mark, en référence au président russe Vladimir Poutine. Mark a fui peu de temps après l'invasion de l'Ukraine par

Les autorités américaines ont expulsé des migrants plus de 1,7 million de fois depuis mars 2020 sans leur donner la possibilité de demander l'asile, conformément à une large autorité chargée de prévenir la propagation de la COVID-19. Mais cette disposition de santé publique, connue sous le nom de titre 42, est rarement appliquée aux migrants de certaines nationalités dont l'expulsion est difficile pour des raisons financières ou diplomatiques.

Cependant, pour demander l'asile, les migrants doivent être trouvés sur le sol américain, et les autorités les empêchent de passer, sauf ceux qui souhaitent l'admettre.

Même avant l'invasion russe, les États-Unis avaient constaté une augmentation du nombre de Russes et d'Ukrainiens intéressés à demander l'asile, la plupart d'entre eux tentant d'entrer par les postes frontaliers officiels de San Diego plutôt que de traverser illégalement des déserts et des montagnes.

Selon le Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP), plus de 1 500 Ukrainiens sont entrés aux États-Unis par la frontière mexicaine de septembre à février, soit environ 35 fois plus que les 45 Ukrainiens qui ont traversé la frontière au cours de la même période l'année précédente.

Les Ukrainiens qui sont en mesure d'atteindre le territoire américain ont pratiquement la garantie de pouvoir demander l'asile. Seuls quatre des 1 553 personnes entrées entre septembre et février ont été exclues, conformément à l'ordonnance de santé publique qui permet aux États-Unis d'expulser des migrants sans avoir la possibilité d'accéder à une protection humanitaire.

Le nombre de demandeurs d'asile russes entrant aux États-Unis par voie terrestre en provenance du Mexique a dépassé 8 600 de septembre à février, soit environ 30 fois plus que les 288 qui l'avaient fait l'année précédente. Tous sauf 23 ont été poursuivis conformément aux lois qui leur permettent de demander l'asile.

Les autorités mexicaines se méfient des migrants qui dorment à la frontière. Le mois dernier, ils ont démantelé un immense camp à Tijuana avec des tentes et des bâches, qui bloquaient un couloir menant à San Diego.

Souhaitant empêcher la formation d'un autre camp, les autorités municipales ont distribué mercredi une lettre demandant aux migrants de quitter les lieux où ils avaient campé pour des raisons de santé et de sécurité, et leur ont offert un abri gratuit s'ils n'avaient pas les moyens de payer un hôtel.