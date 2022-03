GPL : vous le paierez à partir du dimanche 20 mars

Ce samedi, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé les prix maximaux du gaz de pétrole liquéfié (LP) qui seront en vigueur du dimanche 20 mars au samedi 26 dans tout le pays.

Pour Mexico (CDMX) et l'État du Mexique (Edomex), la CRE a détaillé que le coût du gaz par kilogramme diminuera respectivement de 46 et 29 cents.

Le prix maximum dans les 16 maires du CDMX au dimanche 20 mars sera de 24,66 pesos le kilogramme, tandis que le coût par litre sera de 13,31.

(Photo : Gouvernement du Mexique)

De cette façon, un cylindre de 20 kilos coûtera 493,2 pesos, tandis qu'un cylindre de 30 kilos coûtera 739,8 pesos. Jusqu'à ce samedi 19 mars, les utilisateurs doivent encore payer 25,12 pesos le kilo.

Alors que le prix maximum dans l'État du Mexique sera de 24,45 pesos, les utilisateurs paieront 489 pesos pour chaque cylindre de 20 kilos et 733,5 pesos pour un cylindre de 30 kilogrammes. Alors que le coût par litre sera de 12,80.

Au niveau national, le prix maximum de l'énergie connaîtra également une légère baisse

Par exemple, dans la ville de Puebla, le coût du gaz LP est passé de 25,32 pesos par kilo et de 13,67 par litre à 24,85 par kilogramme et 13,42 par litre.

Pendant ce temps, à Guadalajara, Jalisco ; le kilo de gaz LP passera de 26,31 pesos à 25,83 pesos, tandis que le litre passera de 14,21 pesos à 13,95 pesos.

La baisse des coûts énergétiques a été très marginale. (PHOTO : CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO/ARCHIVES)

À Monterrey, Nuevo León, le prix au kilo passera de 28,89 pesos à 28,36 et le litre de 15,60 pesos à 15,31 pesos.

Alors que dans d'autres villes du pays, le coût maximum du gaz LP par kilo varie de 24,39 pesos à 25,35 pesos. Par litre, les prix varient de 13,17 pesos à 13,67, selon la ville.

Pour voir la liste des coûts dans tous les États et villes, vous pouvez la consulter via le lien suivant : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710843/PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_20_AL_26_DE_MARZO_DE_2022.pdf

Les prix du gaz, de l'essence et du pétrole ont été impactés dans le monde entier par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. (Photo : Cuartoscuro/Archives)

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une augmentation non seulement des cours mondiaux du pétrole, mais aussi du gaz, la Russie étant le deuxième producteur mondial de gaz naturel et le plus grand fournisseur d'Europe, représentant 16,6 % de l'approvisionnement mondial total.

En février dernier, le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a déclaré que le gouvernement du Mexique avait un plan pour atténuer l'impact, bien qu'il n'ait pas donné de détails.

« Nous sommes préparés depuis un certain temps pour que si le prix du gaz importé augmente beaucoup, nous puissions démarrer toutes les centrales électriques qui n'en ont pas besoin, pour éviter d'augmenter les coûts », a-t-il dit.

« Nous avons déjà ce plan pour agir. Produisez plus d'électricité avec de l'eau. Dans le cas de l'essence, pareil. Il y a une subvention. Ainsi, même si le prix des importations ou du pétrole brut augmente, cela ne se répercute pas sur les consommateurs, cela ne dépasse pas l'inflation », a déclaré le président mexicain.

Cependant, jusqu'à présent, le ministère de l'Énergie ni le ministère de l'Économie n'ont publié le « plan ».

Photo : EFE/Edgar Avila/Archives

Selon plusieurs analystes, la guerre qui survient déjà un mois après son début a eu un impact sur les prix de l'essence et du gaz à l'échelle internationale, ce qui entraînerait une hausse des taux d'inflation dans le monde, y compris au Mexique.

Rien que dans le pays, les niveaux d'inflation ont atteint 7,28 % en février, au-dessus des estimations des analystes, selon l'Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi), une situation qui pourrait être prolongée par la guerre.

En outre, les experts ont averti que la situation en Ukraine pourrait également affecter la production céréalière et même doubler les prix mondiaux du blé.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble plus d'un quart des exportations mondiales de blé, tandis que l'Ukraine représente à elle seule près de la moitié des exportations d'huile de tournesol. Les deux sont des matières premières essentielles utilisées dans de nombreux produits alimentaires.

