Extreme makeup in concert : un maquillage époustouflant et sans genre pour vivre une autre expérience de festival

L'expérience Lollapalooza transcende les barrières de la musique pour présenter une multitude de propositions qui invitent les fans à profiter du festival à travers différents domaines liés à la gastronomie, à la durabilité, à la sensibilisation à l'environnement et à l'utilisation des ressources naturelles, entre autres valeurs.

Parmi les principaux espaces interactifs de cette nouvelle édition qui a débuté vendredi dernier, celui de la marque de cosmétiques et de beauté Natura se démarque. La compagnie sera présente pendant les trois jours du festival sous la prémisse « Et si nous nous unissions pour le monde comme nous nous unissons pour la musique ? » et cherche à inviter le public à réfléchir à la planète et à la durabilité, piliers de son identité.

À cette fin, Natura propose différentes expériences dans un espace qui nous invite à être un point de rencontre avec de multiples activités telles que l'espace Natura Faces, un stand pour connaître la gamme de maquillage sans genre de la marque avec les tendances de maquillage créées exclusivement pour cet événement ; le mur « Raise your voice », sur lequel vous pouvez écrire avec des fibres durables ; et l'intervention de Cypher, un groupe d'artistes d'improvisation qui récite la « Bataille de la flatterie » pour renforcer les messages d'inclusion et d'unité. De plus, une heure par jour, la designer, illustratrice, musicienne, rappeuse et DJ, Yema Ice, interprète des vêtements en direct avec un incroyable DJ set d'Anita B Queen.

« Nous sommes convaincus qu'une marque de beauté peut faire beaucoup pour le monde et que nous pouvons et devons jouer un rôle actif dans les changements dont nous avons besoin en tant que société pour construire un monde meilleur. Notre participation à Lollapalooza pour la première fois est liée à cela, car nous trouvons dans la culture et la musique un espace de dialogue, d'identification et de sens de la communauté qui permet de créer des ponts et de mobiliser collectivement. Nous voulons que toutes les personnes qui se réunissent dans un espace comme celui-ci chantent la même chanson, puissent également le faire pour transformer tout ce qui les entoure », a déclaré lors d'un dialogue avec Infobae Florencia Violini, responsable marketing chez Natura Argentina, à propos de la présence de la marque au festival.

Une des cartes postales du vendredi après-midi, avant le début de l'un des spectacles. Maquillage extrême dit présent (Lollapalooza)

« Nous croyons que, comme la musique, le maquillage est un outil pour exprimer les sentiments, les émotions et l'individualité de chaque personne. Les nouvelles générations sont mobilisées par le besoin de pouvoir s'exprimer en toute liberté et de choisir des marques liées à leur objectif. En ce sens, notre ligne Faces, avec laquelle nous nous exprimons en tant que marque dans cette édition du festival, répond à ce comportement social car elle est née avec un fort engagement envers la diversité et cherche à promouvoir une beauté exempte de motifs et de préjugés afin que chaque personne puisse être qui ils sont fiers et sans restrictions », a fait remarquer le spécialiste.

Et d'ajouter : « Les générations futures sont promotrices de changements culturels que nous devons assister et accompagner, et c'est pourquoi dans notre espace, par exemple, nous aurons une murale afin que tous ceux qui passent puissent faire entendre leur voix sur les questions qui les concernent. Nous cherchons à être les porte-parole des causes de l'époque, causes dont les gens font partie, ont un intérêt et sont de plus en plus impliqués. »

Faces est une gamme sans genre, sans animaux, végétalienne, sans parabène et respectueuse de l'environnement qui comprend des produits de maquillage tels que des ombres, des rouges à lèvres, des mascaras pour les cils, des crayons pour les yeux, des poudres, des fards à joues et des crèmes, entre autres, et des produits de soins du visage. Il cible les personnes ayant un esprit libre et indépendant qui transcendent leur propre genre en tant qu'identité déterminante.

Les zones du visage qui sont les protagonistes lors de la création de looks de maquillage :

Un must pour Lollapalooza est, sans aucun doute, l'ecoglitter. Pour rehausser le maquillage et mettre en valeur le look, il peut être appliqué sur les yeux, les pommettes, les sourcils ou sur la zone que vous préférez (Photos : Instagram/ @donni .davy)

1. YEUX PROTAGONISTES

Les yeux ont un rôle particulier, donc un bon eye-liner est une tendance infaillible. L'originalité réside dans la présentation, en plus, de nuances de couleurs pour mettre en valeur et lui donner la touche jeune et fantaisiste qui provoque la fureur.

2. LÈVRES DUO

Qui a dit que les lèvres étaient peintes d'une seule couleur ? Le look « Pop » de Natura Faces vous invite à jouer avec différentes nuances et propose une combinaison de rouges à lèvres mats, composant la lèvre supérieure en rouge et la lèvre inférieure en rose : une combinaison très puissante !

Un plus : PLUS C'EST PLUS

Brillons, mon amour ! Un must pour Lollapalooza est, sans aucun doute, l'ecoglitter. Pour rehausser le maquillage et mettre en valeur le look, il peut être appliqué sur les yeux, les pommettes, les sourcils ou sur la zone que vous préférez.

Avant le début du festival, Natura a tiré au sort 20 paires de billets de 3 jours pour assister et vivre l'expérience. Pour participer, les participants ont dû faire appel à leur créativité et réaliser des affiches militantes avec des phrases inspirées du message de la marque #PorElMundoComoPorLaMúsica. La proposition consistait à concevoir ces affiches numériquement, ou à partir de matériaux déjà existants dans leurs maisons, tels que des vêtements, du bois, du carton, entre autres. Les designs ont été publiés dans une galerie web, où tout le monde a pu voter pour ses favoris et ceux qui ont obtenu le plus de likes ont été les gagnants.

