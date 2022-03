Anif a critiqué la proposition de Petro sur les retraites : « elle ne doit pas être traitée avec des mensonges ou des arguments déroutants »

Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

L'Association nationale des institutions financières (Anif) a assuré que la proposition de réforme des retraites du candidat Gustavo Petro aurait pour but de semer la confusion.

Il a souligné que la question des retraites est l'un des plus grands problèmes fiscaux et d'équité auxquels la Colombie est confrontée et sera confrontée, au moins pour les 100 prochaines années, elle présente un grand intérêt pour le pays et avec un haut niveau de sensibilité, c'est pourquoi « ce n'est pas une question mineure et ne devrait pas être traitée à la légère, encore moins, avec des mensonges ou des arguments qui prêtent à confusion ».

Il a ensuite souligné que « la proposition d'utiliser l'épargne des gens comme s'il s'agissait d'argent public montre peu ou pas de compréhension du fonctionnement des systèmes de retraite dans notre pays ».

En outre, Anif a ajouté que, d'une manière ou d'une autre, prendre les économies qui se trouvent aujourd'hui dans les Administrateurs de fonds de pension (AFP) , qui appartiennent à près de 18 millions de Colombiens et qui s'élèvent aujourd'hui à environ 358 milliards de dollars, pour financer les dépenses publiques actuelles, pour payer les pensions de tous via le Medium Premium Régime qu'il administre Copensiones (RPM) et de subventionner un paiement aux personnes âgées vivant dans la pauvreté.

En outre, le candidat Petro a déclaré qu'un revenu de 500 000 pesos devrait être accordé aux personnes âgées dans cette situation.

L'entité souligne que « utiliser pour justifier la « nationalisation » des pensions d'épargne du régime d'épargne individuel (RAIS), sous les arguments d'égalité et de lutte contre la pauvreté, est incorrect ».

Asif a appelé tous les candidats à la présidence à mener de tels débats avec des chiffres fondés et non sur la base de perceptions ambiguës et déroutantes ou d'informations complètement incorrectes.

Les commentaires ont commencé après le débat présidentiel qui a eu lieu dans le cadre de l'alliance El Tiempo y Semana, où le candidat à la présidence a parlé de la question après avoir été interrogé par Federico Gutiérrez, qui a remporté la consultation de la coalition Centro Esperanza.

Face aux questions, Petro a assuré que cet argent proviendrait du système de retraite, et c'est à ce moment-là que la question des Colpensiones a été soulevée, ce qui a suscité de nombreux doutes parmi les citoyens qui l'ont exprimé via les réseaux sociaux.

« D'où vient cet argent ? Pour une réforme du système de retraite, l'argent est là, il n'est plus nécessaire, il n'a plus besoin d'être imprimé, il doit modifier sa distribution », a déclaré Gustavo Petro.

Comme l'explique le même candidat, cette idée est basée sur des systèmes qui ont déjà été appliqués dans d'autres pays, tels que l'Uruguay.

« Au lieu d'avoir des fonds de pension privés, avec des cotisations d'épargne individuelles mal gérées à 30% qu'ils collectent dans une banque, vous envoyez cet argent à un fonds public : Colpensiones. Avec cet argent, nous payons immédiatement les pensions actuelles que l'État paie aujourd'hui », a déclaré Petro.

Ainsi, l'État serait libéré de 18 milliards de pesos par an du budget, pour payer la prime de pension de 50 000 pesos à trois millions de personnes.

Pour clarifier un peu la question, le dirigeant de Human Colombia a ajouté : « Le contributeur à Colpensiones paie la pension, qui cotise, c'est parce qu'il veut une pension. Lorsqu'il atteint son âge, les cotisants de l'époque lui versent sa pension. C'est une méthode qui garantit la pension. La méthode que vous défendez, la loi 100, n'a plus de pension, a enlevé la pension aux Colombiens ».

