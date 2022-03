Plus de 220 morts, dont 60 civils, à Kiev en trois semaines (autorités) Kiev, 18 mars 2022 (AFP) - Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a trois semaines, 222 personnes, dont 56 civils, dont quatre enfants, sont mortes à Kiev, a indiqué vendredi le conseil municipal de l'Ukraine capitale. Depuis le début de l'offensive le 24 février, un total de 889 personnes, dont 241 civils, ont indiqué les autorités locales dans Telegram.Parmi les blessés se trouvaient 18 enfants, trois ambulanciers et un médecin urgentiste, selon le conseil municipal, qui a également signalé des dommages à 36 bâtiments résidentiels et dix écoles. Les troupes russes ont pris le contrôle de certaines zones autour de la capitale, qu'elles espèrent encercler complètement à terme, bien que leur avancée soit pour le moment au point mort, selon l'armée ukrainienne. Kiev accuse les forces russes de mener des attaques quasi quotidiennes contre des quartiers résidentiels de la capitale, le plus souvent à l'aube, une tactique dénoncée par les autorités ukrainiennes comme visant à terroriser la population et à démoraliser ceux qui défendent la ville.Kiev comptait environ 3,5 millions d'habitants avant la guerre, mais près de la moitié ont quitté la ville depuis le début de l'invasion, selon les estimations des autorités ukrainiennes.ant/bur/lpt/aoc/eg