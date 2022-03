Peu de villageois retournent dans la zone touchée de Fukushima

FUTABA, Japon (AP) — À la première occasion, Yasushi Hosozawa est retourné dans son village de Futuaba après la réouverture d'une petite section de la ville en janvier dernier, 11 ans après une catastrophe nucléaire à l'usine de Fukushima Daiichi, qui se trouve à une courte distance du site.

Cela n'a pas été facile.

Les 7 000 habitants de Futaba, qui abrite une partie de l'usine, ont dû évacuer en raison des radiations après un tremblement de terre et un tsunami qui ont tué ou fait disparaître plus de 18 000 personnes sur la côte nord-est du Japon le 11 mars 2011.

Seules sept personnes sont rentrées définitivement dans la localité.

« Futaba, c'est chez moi. Je voulais revenir depuis le désastre. J'y ai toujours pensé », a déclaré Hosozawa, 77 ans, lors d'une entrevue accordée à The Associated Press à son domicile, qui trône sur un hangar rempli de matériel de pêche.

À côté se trouve un ramen abandonné, et il y a tellement de maisons et de bâtiments démolis autour de lui que le quartier semble inhospitalier.

Hosozawa, plombier à la retraite, a dû déménager trois fois au cours de la dernière décennie. Retourner à Futaba était son rêve, et il a attendu patiemment pendant que d'autres villes voisines rouvrent plus tôt.

À son malheur, l'approvisionnement en eau n'avait pas été rebranché le jour de son retour en ville. Il a dû se rendre chez un ami dans un village voisin et remplir des récipients en plastique d'eau.

La localité ne dispose pas de cliniques, de magasins ou d'autres services commerciaux pour les besoins quotidiens. Vous devez quitter Futaba pour acheter de la nourriture ou consulter votre médecin pour vous administrer vos médicaments contre le diabète.

Un jour normal, un petit-déjeuner composé de riz, de soupe miso et de natto est préparé. Vers midi, vous conduisez environ 10 minutes pour vous rendre à Namie, une ville située juste au nord de Futaba, où vous achetez votre déjeuner et d'autres produits d'épicerie.

Promenez-vous le soir, mais « je ne vois pas une seule âme à part les flics en patrouille ». De temps en temps, il se rend à la gare, juste pour discuter avec les autorités locales. Après avoir bu du saké à la maison, il se couche tôt en écoutant de vieilles chansons « enka ».

Il attend avec impatience l'arrivée de la saison de pêche et aime cultiver des légumes dans son jardin.

Mais Hosozawa se demande si c'est la meilleure façon de vivre ses dernières années. « Je ne vivrai pas beaucoup plus longtemps, et s'il me reste encore trois ou quatre ans, je préfère ne pas être dans un Futaba comme celui-là », a-t-il dit. « C'était peut-être une erreur de revenir. »

« Qui voudrait retourner dans une ville sans école ou sans médecin ? Je ne pense pas que les jeunes familles avec enfants veuillent revenir », a-t-il dit.

___

Lorsque d'énormes quantités de radiations se sont échappées de la centrale, plus de 160 000 habitants de Fukushima ont dû évacuer, dont quelque 33 000 qui n'ont pas encore pu rentrer chez eux.

Parmi les 12 villages voisins qui restent des zones totalement ou partiellement restreintes, Futaba est le dernier à autoriser le retour de certains habitants. Il existe encore des zones restreintes dans sept sites où une décontamination intensive est effectuée dans des zones dont la réouverture est prévue en 2023.

De nombreux habitants de Futaba ont été contraints de céder leurs terres pour la construction d'un dépôt de matières radioactives, et le paysage incertain de Fukushima Daiichi au cours des prochaines décennies en raison de son nettoyage complique la planification urbaine.

Le projet Futaba, qui contribue à revitaliser la localité par le biais du tourisme, de nouvelles activités commerciales et de la migration en provenance de l'extérieur de Fukushima, voit un certain potentiel pour le tourisme éducatif.

« À Futaba, il y a encore des endroits marqués par la catastrophe... et les visiteurs peuvent voir leur réalité et penser à l'avenir », a déclaré Hidehiko Yamasaki du projet Futaba.

Hideyuki Ban, codirecteur du Citizens' Nuclear Information Center, déclare que ceux qui sont retournés dans la région devraient subir des examens médicaux. Il affirme que les niveaux de rayonnement sont similaires à ceux d'un travailleur du nucléaire, et pourraient entraîner un risque plus élevé de cancer au cours des cinq prochaines années.

Futaba devrait rouvrir officiellement en juin une zone de 560 hectares (1 400 acres) près de la gare, environ 10 % de la ville, et une zone qui était autrefois le quartier commercial et où vivaient plus de la moitié des habitants. Les visites du village sont autorisées depuis 2020, avant les Jeux olympiques de Tokyo, lorsque les services de train et de bus ont repris, et un musée des catastrophes a été ouvert, géré par la préfecture.

Futaba a invité 24 entreprises, dont beaucoup participent au nettoyage de la ville et de l'usine, à créer de nouvelles entreprises dans le cadre d'un plan visant à revitaliser l'industrie locale. Un hôtel de ville temporaire devrait ouvrir ses portes en août et un complexe résidentiel de 86 unités est en cours de construction. L'objectif de la ville est d'avoir 2 000 résidents au cours des cinq prochaines années.

Les derniers sondages montrent que seulement 11,3 % des 5 625 personnes qui sont encore enregistrées comme résidents de Futaba souhaitent y retourner vivre, et plus de 60 % ont déclaré qu'ils ne le feraient pas. Mais 66 % disent vouloir rester en contact avec les gens.

Les responsables locaux qui retourneront vivre à Futaba avant la réouverture du conseil municipal devront encore trouver des moyens d'améliorer l'environnement afin que les gens veuillent revenir, a déclaré le maire Shiro Izawa. « Nous pouvons le faire si nous n'abandonnons pas. »

___

Atsuko Yamamoto, 50 ans, tient un restaurant de restauration rapide Penguin dans l'aire de restauration du centre d'affaires communautaire de Futaba, mais quitte chaque jour une autre ville de Fukushima.

« J'ai toujours pensé que je devais faire quelque chose (à cause du rétablissement de Futaba), alors j'ai levé la main » quand j'ai vu l'offre d'espace disponible dans la zone de restauration, qui a ouvert ses portes il y a deux ans, raconte Atsuko, qui vivait à Futaba. « Quand j'ai évacué, je n'aurais jamais imaginé pouvoir retourner à Futaba comme ça. »

Malgré son grand attachement à sa ville natale, il lui est impossible d'y vivre, dit-il. La seule façon de faire fonctionner votre entreprise est d'acheter vos fournitures à Iwaki, le centre d'affaires de la côte de Fukushima où il réside actuellement, puis de parcourir environ 60 kilomètres (40 miles) jusqu'à Futaba.

Sa mère vendait des beignets et des hamburgers dans un étal près de la gare, et c'était un endroit populaire auprès des étudiants locaux et un point de repère pour les habitants de Futaba avant la catastrophe.

« Alors que Futaba se transforme rapidement en un lieu inconnu, j'espère que cet endroit aidera ceux qui vivaient ici à se sentir chez eux », explique Yamamoto. Les bâtiments et les maisons les plus connus sont en train d'être démolis et la plupart des visiteurs sont de nouveaux visages.

« De notre point de vue, les bâtiments qui nous rappellent notre ville disparaissent, comme les maisons où vivaient mes amis, et c'est extrêmement triste », a-t-il dit en tentant de contenir ses larmes. Il dit qu'il ne peut s'empêcher de conduire dans les endroits où se trouvaient ces maisons, y compris la sienne, afin de ressentir de la douleur et de se souvenir du passé.

« C'est difficile à expliquer », dit-il. « J'espère donc que les gens reviendront voir cet endroit. »

___

Takumi Yamada, employé du seul hôtel de Futaba, qui a rouvert ses portes en mai dernier, est originaire du village voisin de Namie.

Yamada, 23 ans, a passé une grande partie de son adolescence en dehors de Namie après s'être précipitée hors de son école primaire et s'être enfuie à Saitama, près de Tokyo, avec ses parents et ses deux frères.

Après avoir étudié dans d'autres régions de Fukushima et Tokyo, Yamada a décidé de rentrer chez elle pour se reconnecter et en apprendre davantage sur un domaine dont elle se souvenait à peine.

Yamada dit qu'elle était excitée par le temps où elle a travaillé à la réception de l'hôtel et a accidentellement entendu d'autres anciens résidents parler de l'endroit où se trouvaient certains amis communs.

« Ce serait formidable si cet hôtel devenait un point de rencontre pour ceux qui y vivaient auparavant », a déclaré Yamada. « S'il y a des gens qui ne cessent de se demander s'ils doivent revenir, je pense qu'il vaut mieux qu'ils voient la situation par eux-mêmes. »