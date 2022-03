Le Mexique aura son propre Innsbruck pour l'identification du corps : Alejandro Encinas

Pour faire face à la crise médico-légale au Mexique en raison des niveaux élevés de violence, le ministère de l'Intérieur (Segob), par l'intermédiaire de l'Institut national de médecine génomique et de l'Université d'Innsbruck, en Autriche, cherche à former le personnel à l'analyse d'échantillons complexes et à des études sur l'identification des corps peut être effectuée dans le pays.

Cela a été souligné par Alejandro Encinas Rodríguez, secrétaire adjoint aux droits de l'homme de Segob, lors de la conférence de presse du matin du président Andrés Manuel López Obrador du Palais national, où il a déclaré que l'objectif de la signature de l'accord est que le Mexique ait son « Innsbruck ».





Le responsable fédéral a indiqué que cet accord avec l'université d'Innsbruck et son institut médico-légal était le premier à être signé avec une autre institution en dehors de l'Autriche. Il a expliqué que grâce à cet accord, les premières études sur l'identification d'échantillons complexes au Mexique commenceront ces jours-ci.

Selon un rapport présenté par la Commission nationale de recherche (CNB) et le Mouvement national pour nos disparus, il y a environ 52 000 corps non identifiés dans le pays dans les services médico-légaux et les fosses communes.

« Il n'existe pas de base de données génétiques nationale, les informations ne sont pas partagées, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de capacités et de volontés, c'est le principal problème, le manque de volonté et les informations médico-légales restent fragmentées, il y a un manque de volonté politique de l'État pour faire face à cette crise », a déclaré Encinas.

Le gouvernement mexicain a investi environ 3,4 milliards de pesos pour l'identification et la préservation des corps.

Il convient de rappeler que le Bureau du Procureur général de la République (FGR) a envoyé 16 restes humains en Autriche pour déterminer par analyse génétique s'ils correspondent à l'un des 43 élèves de l'école normale rurale « Isidro Burgos », mieux connue sous le nom d'Ayotzinapa, dans l'État de Guerrero, qui ont disparu en septembre 2014, une affaire qui a provoqué une agitation internationale





