Le Japon face aux tremblements de terre : constructions résistantes et population empêchée

Villa Carmen Grau Tokyo, 18 mars Des constructions à l'épreuve des tremblements de terre et une citoyenneté empêchée sont les clés pour vous protéger au Japon, un pays ravagé par de fréquentes catastrophes, le plus récent séisme de 7,4 à Fukushima cette semaine qui a fait quatre morts, plus de 200 blessés et des infrastructures endommagées. Comment un archipel situé dans la ceinture de feu du Pacifique, la zone la plus sismique de la planète, est-il prêt à coexister avec des tremblements et des tsunamis et à éviter autant que possible de graves dommages ? Le Japon combine des réglementations strictes en matière de construction avec une culture préventive au sein de sa population. Une loi de 1981 a marqué un tournant dans les normes de construction antisismiques du pays, qui ont été renforcées au cours des dernières décennies et sont, selon les experts, les plus élevées au monde. La loi fondamentale est apparue après un tremblement de terre de 7,4 dans la préfecture de Miyagi (nord-est), qui a fait un millier de blessés et une vingtaine de morts, et a forcé tous les bâtiments, maisons et infrastructures nouvellement construits à résister pour la première fois à de graves tremblements de terre. Les piliers ont été renforcés, les murs élargis, de nouveaux matériaux et du verre ont été investis, entre autres, mais cela n'a pas pu empêcher le tremblement de terre de Kobe de 1995 d'affecter les infrastructures précédentes et 6 434 vies ont été perdues, 40 000 blessés et 640 000 bâtiments endommagés. La même année, une nouvelle loi a renforcé la précédente avec des subventions pour réformer les anciens bâtiments. Le tremblement de terre et le tsunami de 2011 ont également forcé la reconstruction d'une grande partie des côtes du nord-est avec de nouveaux bâtiments qui ont réussi à empêcher de nouveaux dommages à Fukushima et à Miyagi, qui avaient été dévastées à l'époque. Les Japonais sont également conscients de l'importance de se protéger à l'intérieur de leur maison et ils ont tendance à utiliser des meubles bas, n'aiment pas accrocher des tableaux ou de grandes lampes et ils soutiennent leurs étagères et leurs téléviseurs avec des supports. Et face à un tsunami ? Les murs de protection face à la mer étaient déjà courants dans le pays il y a des décennies, mais après le tsunami de 2011, les murs en béton couvrent une grande partie des zones touchées et ont été surélevés en mètres. La communauté de pêcheurs de Taro, située à Iwate, possédait depuis 1965 le plus grand mur du pays, haut de 10 mètres, mais cela n'a pas pu empêcher 181 personnes de mourir et plus d'un millier de bâtiments ont disparu lors de la catastrophe. Aujourd'hui, un nouveau mur de 15 mètres est à nouveau érigé face à la mer. Au-delà des infrastructures, le Japon souligne également l'importance de se préparer à toutes sortes de catastrophes. En tant qu'enfants, les Japonais apprennent à se protéger la tête et à se tenir sous des tables face à un tremblement de terre, à mener des exercices d'incendie ou de tsunami, ainsi qu'à observer quels endroits d'un bâtiment et de ses communautés sont les plus sûrs pour évacuer ou se réfugier, ce qu'ils mettront sûrement en pratique tout au long de leur vie.