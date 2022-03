José Fernando Ortega, père de « Cali Cultural », est décédé

Le nom José Fernando Ortega Hinestroza est connu dans la vallée pour avoir été à l'origine du journal Cali Cultural, fondé en août 1996. Il s'agissait du premier média axé sur l'information des différents événements culturels, démonstrations, productions et représentants. En pratique, c'était un magazine littéraire qui parlait également de musique, de cinéma, de peinture, de théâtre et d'autres expressions.

Écrivain, journaliste, historien et illustrateur, Ortega Hinestroza est diplômé du Master of Modern Languages de La Sorbonne à Paris. Il y a également obtenu deux diplômes en sciences politiques et en philosophie politique. Pendant longtemps, il s'est intéressé, et a travaillé pour cela, au sauvetage et à la protection de l'histoire du quartier de San Antonio, à Cali. Tout est né de ses années en Europe, où il a perçu de près le respect des gens pour leur patrimoine architectural et historique, tout le contraire de ce qui s'est passé dans le quartier de Caleño.

Il a été membre du San Antonio Community Action Board et a volontairement accepté d'en être le président pendant la période de 1992 à 1994. À partir de là, et avec le soutien de la communauté, il a mené une série d'activités au profit du quartier, dont les plus importantes ont abouti à la création du journal en question.

La publication la plus importante d'Ortega est San Antonio : Bahareque, charbon et pierre. Histoire d'un coin pittoresque, devenu un matériau de référence obligatoire pour les différents groupes artistiques intéressés par l'histoire de la ville de Cali. Il s'agit d'un essai construit à partir de plusieurs histoires qui abordent tout, de l'historiographique, de l'architecture et de l'art à l'urbain. Les pages du livre présentent des rues en pierre, des personnages locaux populaires, des constructions, des mythes et des anecdotes typiques de l'espace.

Une critique du livre écrit par Sharim Lemos Díaz circule sur le Web. Il y explique : « Cette histoire tourne autour du secteur spécifique d'Empedrado où ils ont commencé à construire des maisons temporaires et rudimentaires en guadua, mat ou saucisse, avec des toits de guadua ou de chaume qui seraient plus tard démolis pour entrer dans des maisons en bahareque avec des toits en tôle ; ce fut une invasion lente et silencieuse de qui a commencé à peupler ces terres inhabitées.

Une terre qui ne sent rien de plus que l'oubli. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui ne montre rien d'autre que les citadins que nous ne valorisons pas ce patrimoine, et nous choisissons une vie d'empressement en oubliant nos prédécesseurs qui ont assumé une vie naissante mais peut-être nécessaire. On parle d'une tradition commune de l'ancienne Cali et c'était d'élever des animaux domestiques tels que des poules et des coqs qui marchaient non seulement sur les parcelles, mais dans la même rue. Les petites parcelles ont été plantées d'arbres fruitiers. Les ranchs du secteur n'avaient pas de drains, ni d'eau dans le secteur. Les ranchs n'avaient pas de latrines et « l'utilisation de lots » était très courante. Au moyen de la feuille d'oranger, l'odeur qui dégageait le soleil sur le dos de ceux considérés comme des « cambuches » était effrayée.

L'électricité n'était pas arrivée non plus, des années plus tard, les canaux d'eau de pluie et de drainage ont été ouverts, et les latrines arrivaient également progressivement. À cette époque, il n'y avait toujours pas de système d'égouts dans le secteur. Les premières eaux de l'aqueduc qui sont arrivées étaient des eaux filtrées, de sorte que plusieurs épidémies de fièvre typhoïde et de dysenterie ont éclaté. Aucun comptoir n'a été installé, de sorte que le mode de paiement consistait en un paiement mensuel fixe réduit qui a été reçu par Don Carlos Vitel, caissier à l'époque des entreprises municipales. L'arrivée de l'eau filtrée a eu lieu en 1932 et seules quelques familles ont bénéficié de cet avantage. Los Mosquera, Afanador et Robles ».

Ceux qui l'ont connu de plus près avec Ortega disent qu'il a toujours été un défenseur de l'esprit de San Antonio. Ils disent que pendant ses années dans le Vieux Continent, il a emporté avec lui un morceau de terre du voisinage de son cœur. La paix dans sa tombe pour ce rêveur.





CONTINUEZ À LIRE :