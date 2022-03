Enfants ayant des capacités élevées : l'école est-elle prête pour eux ?

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 30: El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales. Foto NAzzzz

Les enfants à hautes capacités (AACC) sont ceux qui ont une capacité d'apprentissage supérieure à la moyenne et un mode d'apprentissage radicalement différent, ce qui les différencie des autres enfants de leur âge. Il peut s'agir d'une question intellectuelle, mais aussi d'un thème moteur, artistique ou autre. C'est-à-dire que les capacités élevées ne se limitent pas à l'intellectuel. Ce sont des enfants qui, en général, ont un mode d'apprentissage différent de la méthode traditionnelle d'enseignement dans la plupart des écoles et, souvent, ils s'ennuient en classe. Imaginons un monde trop lent pour eux. Et en plus de cela, on leur demande d'attendre. Certaines caractéristiques sont communes aux enfants ayant des capacités élevées :

- Ce sont des enfants très curieux, parfois très intenses, et ils posent beaucoup de questions.

- Ils adorent apprendre et ils le font rapidement.

- Ils ont un vocabulaire très développé.

- Ils résolvent les tâches scolaires à leur manière.

- Ils aiment avoir des conversations avec des adultes.

- Ils ont un développement cognitif avancé qui leur permet même d'apprendre par eux-mêmes.

- Ils se sont forgés des opinions sur différents sujets.

- Ils ont une profonde perception des choses qui les entourent.

- Ils ont une mémoire prodigieuse.

- Ils ont la capacité de voir les situations sous différents angles et d'explorer des alternatives. Ils sont très créatifs.

- Ce sont des perfectionnistes.

- Ils sont sensibles. Parfois, trop.

Les apprenants hautement qualifiés peuvent être doués, talentueux ou exceptionnellement compétents. Ils peuvent exceller dans tous les domaines, avoir des talents dans des domaines spécifiques ou exceller dans d'autres. Mais ils peuvent également présenter des difficultés d'apprentissage, soit parce qu'ils n'ont jamais acquis d'habitudes d'étude, soit parce que leur motivation a diminué. Ce sont des garçons qui se sentent souvent comme les moutons noirs du groupe et qui souffrent de ridicule et d'intimidation. Ils peuvent aussi, par peur de ceux qui sont surchargés, essayer de passer inaperçus, de s'intégrer. Ne trouvant aucun stimulus qui les motive, ils sont distraits ou se comportent de manière perturbatrice. Ou ils s'isolent eux-mêmes. Cela est particulièrement visible chez les filles, qui ont tendance à masquer leurs talents pour essayer de s'intégrer. Il est très difficile de développer le plein potentiel de ces garçons dans un environnement hostile.

Par conséquent, les compétences élevées ne sont pas toujours synonymes de réussite scolaire. Le manque d'habitudes d'étude et le manque de motivation constituent un combo explosif qui aboutit souvent chez les enfants qui abandonnent l'école.

Il est nécessaire de favoriser, de cultiver et de développer les talents particuliers de ces étudiants et de les encourager à appliquer une pensée latérale à des idées, des problèmes et des situations complexes, même si certains d'entre eux ont besoin d'un soutien pour apprendre dans d'autres domaines.

Malheureusement, le système continue de nous indiquer ce qui doit être étudié, sous quelle forme et comment l'apprendre. Dans un modèle éducatif traditionnel, tout est fait de manière standardisée : tout le monde fait la même chose et en même temps. Mais aujourd'hui, le fait que tous vos élèves fassent la même chose en même temps ne générera plus de valeur ajoutée.

Un enseignement personnalisé prend l'élève comme point de départ. Si chacun de nous apprend à son rythme, a des préférences quant à la façon d'apprendre et apprécie l'apprentissage de différentes manières, il va de soi que nous en apprendrions davantage de manière personnalisée, que si nous faisions partie d'une chaîne de production. Nous devons permettre aux étudiants de gérer leur propre autonomie. Cela signifie attirer l'attention sur eux, leur permettre d'explorer et d'apprendre selon leurs propres styles, et d'encourager leur propre responsabilité.

Tout comme certains étudiants ont besoin de plus de soutien ou d'accompagnement, il y en a d'autres qui ont des capacités élevées qui doivent également suivre des chemins différents. Ces trajectoires impliquent la refonte du contenu pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Comment cela se reflète-t-il dans une salle de classe ? Tout d'abord, procéder à un enrichissement des programmes, c'est-à-dire avec des slogans plus complexes qui les stimulent. D'autres options pour accompagner les enfants ayant de grandes capacités seraient de les encourager à trouver d'autres étudiants, peut-être du même cycle mais pas nécessairement du même cours, qui ont les mêmes intérêts (robotique, écriture de poésie, analyse d'histoires, comment construire quelque chose, etc.) et s'ils en ajoutent plusieurs étudiants ayant le même intérêt, un atelier s'ouvre sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont eux qui doivent se gérer eux-mêmes. La connaissance de soi, les compétences en communication, la prise de décision, la résolution de problèmes, etc. doivent fonctionner ici. Ils peuvent également se réunir pour préparer et participer à un hackathon ou à une compétition qui les stimule. L'idée est toujours de les mettre au défi de réaliser leur plus grand potentiel, et non de les punir avec plus de tâches. De plus, il est nécessaire de surveiller l'étudiant et de voir si cet approfondissement ou cette expansion du contenu le favorise, ne suffit pas ou si une accélération progressive est peut-être requise. En cas de doute, l'Asociación Altas Capacidades Argentina, par l'intermédiaire de ses professionnels, conseille et accompagne les parents, les enseignants et les gestionnaires.

Devons-nous les accélérer ? Le grand dilemme. Et si un enfant de quatre ans connaissait parfaitement le fonctionnement du système digestif ou circulatoire ? Devons-nous l'envoyer à l'université ? Non, parce qu'il manquerait d'apprendre tant d'autres choses pertinentes à son âge, qu'il doit les apprendre au niveau initial, à partir des normes, des règles, des liens, du travail en groupe, etc. Il y a des problèmes évolutifs de développement, des jalons qu'il doit atteindre qui ne dépendent pas du contenu académique. D'autre part, le fait qu'ils excellent dans une discipline particulière ne signifie pas qu'ils peuvent avoir besoin de développer d'autres domaines ou certaines compétences socio-émotionnelles, surtout s'ils ont du mal à établir des relations avec leurs pairs ou d'autres personnes.

Dans certains cas, les enfants progressent également socialement et émotionnellement. Là, on peut peut-être penser à une accélération d'un an s'ils avaient une capacité d'apprentissage correspondant à un âge plus élevé. Mais il ne faut pas oublier que les garçons ne sont pas « qu'une tête ». Le fait qu'ils connaissent le contenu ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent être avancés. L'école est le lieu par excellence pour socialiser. Les garçons devraient être avec leurs pairs non seulement chronologiques, mais aussi des intérêts. Quelle retenue émotionnelle une salle de classe peut-elle offrir lorsque nous sommes séparés de 3, 4 ou 5 ans l'un de l'autre ? De quoi parlent-ils, de quoi jouent-ils, que se passe-t-il lors des anniversaires ou des rassemblements sociaux ? La réalité est que nous devons toujours donner la priorité aux besoins des enfants, voir ce dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel et créer des opportunités d'apprentissage significatives pour eux. Qu'il s'agisse du travail de projet, de la conception de l'apprentissage universel, du regroupement avec d'autres enfants d'autres cours pour des projets spéciaux avec lesquels ils peuvent partager des intérêts ou de l'élargissement du projet de programme d'études, ce sont toutes des options valables que nous devons envisager.

Comme on peut le constater, cette situation ne se limite pas au cognitif, c'est pourquoi il est essentiel que le système s'adapte à l'étudiant et non que l'étudiant doive s'adapter au système. Nous avons besoin d'une éducation pour tous. Lorsqu'un enfant se sent ignoré, nous devons nous demander si le système fonctionne comme il le devrait ou si, peut-être, nous devrions faire des ajustements pour inclure tout le monde. Pas seulement certains.

