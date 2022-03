Avec Tigre-Platense comme point culminant, la date des classiques commence : heure, télévision et formations des trois matchs du jour de la Coupe de la Ligue

Malgré le fait que la majeure partie des matchs les plus émotionnels dus à la rivalité entre les équipes se dérouleront entre samedi et dimanche, la Coupe de la Ligue présentera ce vendredi plusieurs propositions pour débuter la septième journée, celle des classiques. Pour le pica, le plus intéressant aura lieu à Victoria, où Tigre accueillera Platense. Mais il y aura également deux autres appariements dans la suite de la date interzonale du concours : Aldosivi-Patronato, à Mar del Plata, et Barracas Central-Sarmiento, sur le terrain de Huracán.

ALDOSIVI-MÉCÉNAT :

Aldosivi et Patronato, face à face à Mar del Plata (@clubaldosivi)

À Mar del Plata, il y aura une finale anticipée par la permanence : ceux dirigés par Martín Palermo, qui vient de se remettre de la chute contre Barracas Central avec une victoire sur Tigre, défendront leur maison contre un conseil d'administration qui arrivera doux après avoir battu Platense à Vicente López.

El Tiburón aura la chance de se placer dans la zone de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, en attendant ce qui arrivera aux autres rivaux de sa région, s'ils totalisent trois. De son côté, le Patron doit récolter des points au plus vite car il est un coloiste dans le tableau moyen et n'a pas du tout bien commencé le concours (4 défaites et un match nul).

Formations probables :

Stade : Jose Maria Minella.

Hora : 16:00.

Arbitre : Jorge Baliño.

Il sera télévisé : TNT Sports.





TIGRE-PLATENSE :

Tigre et Platense, face à face pour l'honneur

Celui qui sera joué à Victoria sera un accord avec un parfum classique. Le Matador et le Squid ont une rivalité historique et mettront l'honneur en jeu. Ce sera une autre réunion importante en raison de la moyenne des tables.

Ceux menés par Diego Martínez arrivent après avoir perdu leur match invaincu à Mar del Plata contre Aldosivi, bien que sa campagne de retour en Primera soit plus qu'acceptable : trois nuls et deux victoires le placent dans la zone d'entrée pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

La réalité de Marron est différente : après un départ brillant avec deux victoires et un match nul, l'équipe de Claudio Sponton a remporté trois défaites consécutives (Banfield, Union et Patronato) qui l'ont fait tomber délibérément en Zone A et dans le tableau moyen. Il cherche à se rétablir dans un bastion compliqué.

Formations probables :

Stade : José Dellagiovanna

Hora : 19:15.

Arbitre : Yael Falçon Perez.

Télévision : télévision publique et ESPN.





CASERNES CENTRAL-SARMIENTO :

Barracas Central a remporté deux victoires sur deux depuis l'arrivée d'Alfredo Berti

En pensant au tableau ci-dessous et ci-dessus, Guapo et Green s'affronteront sur le court de Huracán.

Avec l'aide d'Alfredo Berti, qui a remplacé Rodolfo De Paoli en conduite technique, l'équipe barricane a remporté deux victoires en deux matches et n'est plus coloiste dans la zone B (elle partage la dernière étape avec Lanús, Arsenal, Central Cordoba de Santiago del Estero et Vélez). Après quatre chutes consécutives, les triomphes contre Aldosivi et Central à Rosario ont été l'eau dans le désert.

De l'autre côté, Israel Damonte tentera de reprendre le chemin victorieux après le match nul contre Newell's à Junín. Sarmiento, qui a à peine enregistré une défaite contre Platense jusqu'à présent dans la compétition, grimpera au sommet de la zone A s'il gagne aujourd'hui en tant que visiteur.

Formations probables :

Stade : Tomás Adolfo Ducó (barr.ACAS local).

Hora : 21:30

Arbitre : Germán Delfino.

Sera télévisé : Fox Sports Premium.





