L'effondrement du centre de Letamas, Pataz, à La Libertad, a été enregistré. Le mardi 14 mars, huit personnes disparues et des dizaines de maisons ont été enterrées et au moins 70 personnes ont été évacuées. Jusqu'à présent, trois cadavres ont été sauvés. C'est le corps d'un adulte et d'un homme de 60 ans qui serrent dans leurs bras un bébé.