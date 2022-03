Personería de Bogotá dénonce les violations et les échecs du plan de mobilité scolaire

Le représentant de la capitale, Julián Pinilla Malagón, assure que l'entité a reçu des informations indiquant que le service n'est fourni que par 764 itinéraires, bénéficiant à 13 709 étudiants sur les 20 600 qui peuvent se mobiliser.

En outre, des plaintes ont été déposées par des parents qui se sont déclarés préoccupés par l'accès de leurs enfants à l'éducation dans des conditions dignes. La raison pour laquelle l'organe de surveillance a examiné les contrats fournis par le secrétariat de district de l'éducation. Dans ceux-ci, il a été constaté que le service n'est fourni qu'à 41 % des bénéficiaires, ce qui signifie qu'il y a près de 7 000 places pour les étudiants qui n'ont pas encore été attribués.

Une autre plainte porte sur le fait qu'il y a 558 itinéraires scolaires en attente d'être mis en circulation, qui sont estimés à pouvoir fournir le service à environ 13 000 élèves. Le représentant Pinilla a déclaré : « Le bon fonctionnement du programme est essentiel pour que, dans les cas où le quota est attribué en dehors de la localité de résidence de l'étudiant, la fourniture du service soit garantie, d'autant plus dans les endroits où il y a une plus grande pénurie de quotas scolaires tels que Bosa, Kennedy et Suba. »

Il convient de noter que les bons de commande émis par le ministère de l'Éducation ne sont pas publiés. Cela a généré un appel de la Personería au bureau du maire de Bogotá, exigeant que l'exploitation de tous les itinéraires scolaires soit effectuée ; afin de garantir l'accès à l'éducation.

En fait, il y a plusieurs mois, divers médias avaient déjà publié des plaintes concernant le non-respect du plan de mobilité scolaire. Parmi les déclarations, on peut comprendre la préoccupation des parents, qui ont dû réveiller leurs enfants tôt le matin pour pouvoir se rendre à l'heure à l'école. En outre, ils devaient payer pour les voyages des étudiants, au cours desquels ils devaient parfois prendre plusieurs bus sur un seul itinéraire.

Les autres étudiants qui ont été touchés il y a des mois sont ceux qui vivent dans les zones rurales de Bogotá, car certains facteurs ont nécessité l'embauche d'opérateurs par l'agence Colombia Compra Eficiente et en outre, certains opérateurs avaient des limites dans leur capacité opérationnelle.

