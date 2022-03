La demande inhabituelle d'un député à Alberto Fernández : exige qu'il identifie l'ennemi de la « guerre contre l'inflation »

Il y a quelques minutes, le député de Juntos for Change Gerardo Milman a publié sur son compte Twitter officiel un projet de résolution appelant le président Alberto Fernández à identifier qui est l'ennemi auquel il entend déclarer la guerre, ainsi que les « spéculateurs ».

Ce document inhabituel fait référence aux déclarations faites par le président mardi dernier. « J'espère que cette semaine, nous pourrons commencer à mettre de l'ordre dans la question de l'énorme dette dont nous avons hérité. Et vendredi, la guerre contre l'inflation commence en Argentine ; nous allons mettre fin aux spéculateurs », a glissé le président alors qu'il dirigeait la cérémonie d'ouverture de la gare rénovée de Tortuguitas sur la ligne de chemin de fer Belgrano Norte, dans le parti Buenos Aires des Malvinas Argentinas.

Le projet de résolution de Milman est approuvé par Carlos Zapata, Karina Bachey et José Núñez, qui sont également membres d'Ensemble pour le changement et exigent spécifiquement 6 choses, à savoir :

1. Identifiez l'ennemi contre lequel vous avez l'intention de déclarer la guerre.

2. Quels sont les spéculateurs avec lesquels ils vont « se retrouver » ?

3. Quelle portée est attribuée au verbe « fin » dans cette « guerre ».

4. Quels sont les spéculateurs avec lesquels ils vont « se retrouver ».

5. Quel est son objectif ultime.

6. Si, conformément au paragraphe 15 de l'article 99 de la Constitution nationale, il demande au Congrès de la nation l'autorisation appropriée pour une telle déclaration.

Comme on peut le voir, les députés ont pris le caractère littéral des paroles malheureuses de Fernández - en gardant à l'esprit qu'un conflit armé se déroule en Ukraine et que l'inflation en Argentine n'est pas quelque chose de récent, mais augmente chaque mois - pour exiger qu'il, selon la Constitution nationale, définisse, précise et approuve la déclaration de guerre présumée.

« L'inflation est devenue imparable et le gouvernement insiste sur des recettes qui ont échoué - contrôle des prix, restrictions à l'exportation, augmentation des retenues à la source -, au lieu d'agir sur les causes de ce phénomène telles que l'arrêt des émissions d'argent et la réduction des dépenses publiques pour éliminer le déficit budgétaire », lit-on Le document de Milman.

Des économistes locaux en ont parlé en dialogue avec Infobae. « Ce sont les mêmes idées anciennes et elles produiront les mêmes résultats », a déclaré Agustín Etchebarne, économiste et directeur général de la Freedom and Progress Foundation, qui a également souligné que « chaque année, ils annoncent « lutter contre l'inflation », avec les mêmes personnes et les mêmes idées. Einstein dirait que c'est l'un des symptômes de la folie que de faire la même chose en pensant que cela vous donnera des résultats différents : la réalité est que vous allez avoir les mêmes résultats. L'inflation continue d'augmenter, passant d'une inflation annuelle de 30 % à 50 %. Cette année, nous allons avoir une inflation d'au moins 60 % par an et elle augmentera probablement à nouveau l'année prochaine parce qu'ils ont toujours les mêmes idées, les mêmes mesures économiques, les mêmes contrôles des prix et les mêmes retards tarifaires. »

Dans le même ordre d'idées, l'économiste Rodrigo Álvarez a souligné que « en termes de crédibilité et de capacité à ancrer la politique et les attentes, le gouvernement n'a que très peu de place. Il n'y a pas lieu de croire qu'une politique anti-inflation cohérente sera mise en œuvre. »

Après les remarques d'Alberto Fernández, l'INDEC a publié l'indice des prix à la consommation qui a révélé une augmentation cumulée de 8,8 % au cours des deux premiers mois de l'année, ce qui positionne le pays au cinquième rang des hausses de prix les plus élevées au monde. Le secteur alimentaire a enregistré une hausse de 7,5 %, fournissant la plus forte incidence sur la variation. « Le président venu 'remplir le réfrigérateur argentins' n'a réussi à le vider de plus en plus qu'au cours de son mandat », explique M. Milman.

À la fin du texte, le député fait appel aux théorisations de Carl von Clausewitz dans le livre « Of War », selon Milman, les propos du président étaient non seulement malheureux mais aussi dangereux, car parler de guerre peut conduire à une véritable violence physique, non seulement symbolique, « si celui qui dirige le les destinées du pays encouragent la violence, rien ne finit bien, jamais », dit-il.

