EA Sports Fifa 22 revient avec un événement en face-à-face, la finale du Conmebol eLibertadores

La pandémie de coronavirus a entraîné la suspension ou la tenue de plusieurs eSports individuels tournois. Les cas ont maintenant diminué et les activités traditionnelles reprennent progressivement. C'est grâce à cela que les tournois de jeu compétitifs continuent de fonctionner comme CONMEBOL eLibertadores.

Par le biais d'une déclaration, Electronic Arts a confirmé que les 19 et 20 mars, la finale FIFA 22 CONMEBOL eLibertadores se tiendra en direct les 19 et 20 mars, la dernière étape de ce tournoi compétitif se tiendra au Centre des congrès de la Confédération sud-américaine de football à Luque, au Paraguay.

Récompenses et huit représentants d'Amérique du Sud

Avec un prize pool total de 100 000$ à distribuer, il mettra en vedette les huit meilleurs joueurs d'Amérique du Sud les 19 et 20 mars. En plus du grand prix, ils seront à la recherche de l'une des trois places directes pour les qualifications des GLOBAL SERIES.

Après un appel qui a atteint près de trois mille candidats, les finalistes sont : Charly Human, Sebas, Barretto, MH7_R10, Baladeiro, PHZIN, Rampazzo et Young. Le Brésil aura l'appel le plus important avec six joueurs, rejoints par un représentant de la Colombie et un représentant de Argentine.

Les finalistes qui chercheront à devenir champions CONMEBOL eLiberatodores porteront les maillots de clubs et d'organisations tels que INFINITY, Essentials Gaming, MGCF Esports, SPQR Team, NMG Esports et Team R10.

8 participantes en la final de la CONMEBOL eLibertadores. (foto: CONMEBOL)

Où regarder la finale de la CONMEBOL eLibertadores

Afin de regarder la finale de la CONMEBOL eLibtaDores, il est important de mentionner qu'au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Mexique et au Chili, la dernière instance sera diffusée à la télévision via le signal TNT.

Cela dit, il peut également être suivi sur les comptes officiels d'Instagram, Facebook, YouTube et TikTok.

Logos de Instagram, Facebook y YouTube. (foto: Merca2.es)

Qu'est-ce que CONMEBOL eLibertadores ?

La Copa Libertadores, l'événement de football le plus important d'Amérique du Sud, a également sa version dans l'esport : CONMEBOL eLibertadores, un événement qui rejoint les FIFA 21 Global Series et qui attribue 100 000$ de prix et six places pour les qualifications sud-américaines en vue de la FIFA eWorld Cup 2021, le événement le plus important de la balle virtuelle.

Le lancement de CONMEBOL eLibertadores était prévu pour 2020, mais la pandémie de COVID-19 a forcé la suspension des FIFA 20 Global Series et le lancement a été reporté. Enfin, l'événement a débuté les 16 et 17 janvier 2021 avec la première étape de qualification et s'est terminé le 17 mars 2021.

Final Global Series de FIFA 21. (foto: EA)

CONMEBOL eLibertadores se déroule en trois étapes éliminatoires

- Phase 1 en ligne : participation ouverte aux joueurs non vérifiés dans FUT Champions. Il est joué par élimination directe.

- Phase 2 en ligne : 32 équipes se sont qualifiées lors de la phase en ligne et des joueurs inscrits aux Global Series et vérifiés dans FUT Champions. Une phase de groupes est jouée puis la clé à double élimination est assemblée (avec les gagnants et les perdants).

- Grande finale : qualifiez les 16 meilleurs joueurs de la phase 2 en ligne (8 sur PlayStation 5 et 8 sur Xbox One). Une phase de groupes à double élimination est jouée et les deux premiers de chaque zone accèdent aux demi-finales. Les champions de chaque console s'affrontent ensuite dans une finale de double match (un sur chaque appareil) pour définir le CONMEBOL Champion d'Elibertadores.

